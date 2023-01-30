Економіка

09:48 30.01.2023

Відправлення на "Укрпошті" тепер можна отримати без документів

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Відправлення на "Укрпошті" тепер можна отримати без документів

З 27 грудня у всіх відділеннях "Укрпошти" можна отримати відправлення без документів - за допомогою SMS-повідомлення, повідомила компанія в телеграм-каналі у понеділок.

"Нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону одержувача", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає компанія, є лише декілька обмежень:

1. Оголошена цінність посилки – до 15 тис. грн, післяплата до 5 тис. грн для внутрішніх відправлень;

2. Оголошена цінність посилки – до 20 тис. грн для міжнародних відправлень;

3. Відсутні позначки "Вручити особисто" та/або "Судова повістка".

 

Теги: #укрпошта #посилки

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