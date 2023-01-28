Економіка

16:30 28.01.2023

Франція та Італія розмістили велике замовлення на ракети для ЗРК, які скоро поставлять в Україну

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Франція та Італія розмістили велике замовлення на ракети для ЗРК, які скоро поставлять в Україну

700 зенітних ракет Aster-30 для зенітно-ракетних систем Mamba SAMP/t сукупною вартістю $2 млрд, будуть замовлені у транснаціональної компанії MBDA, а самі ЗРК будуть незабаром поставлені Україні.

Як пише французьке видання l'opinion, такі результати зустрічі міністра Збройних сил Франції Себастьєна Лекорню і міністра оборони Італії Гвідо Крозетто в Римі в п'ятницю.

"Продовження військової підтримки України і нова програма допомоги стояли на першому місці в їхньому порядку денному, поряд із діями зі зміцнення військової економіки. Два міністри також обговорили координацію між НАТО і ЄС, а також безпеку в Африці і Середземномор'ї", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Франція та Італія прийняли заявку України на поставку системи ППО Mamba SAMP/T в середині грудня 2022 року. 13 січня цього року повідомлялося, що рішення про передання в Україну батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/t італійською стороною вже ухвалено.

Джерело: https://www.lopinion.fr/international/ukraine-la-france-et-litalie-passe-une-commande-geante-de-missiles-sol-air

Теги: #італія #зброя #франція #зрк

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