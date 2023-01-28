Економіка

15:50 28.01.2023

Міноборони уклало 16 держконтрактів з українськими виробниками БПЛА за останній час

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Міноборони уклало 16 держконтрактів з українськими виробниками БПЛА за останній час

Міністерство оборони України у 2023 році збільшить закупівлі БПЛА для Збройних сил України, враховуючи потреби та запити української армії, у 2023 році на цей сегмент має бути спрямовано близько 20 млрд грн.

Як наголошується в повідомленні Міноборони, на нараді представників міністерства, Генштабу ЗСУ, вітчизняних розробників і виробників БПЛА, за останній час було укладено 16 державних контрактів з вітчизняними виробниками безпілотних літальних апаратів.

В Україні зараз найпростіша в Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії, наголосили в Міноброни.

У результаті, після запровадження нової процедури допуску, що раніше тривала півтора-два роки, а зараз займає лічені тижні, в період з листопада 2022 року до січня 2023 року міністерство оборони України отримало від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів. 13 із них вже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови. Ще 3 типи БПЛА перебувають у стадії кодифікації.

Учасники спільної зустрічі визначили низку завдань і кроків щодо вдосконалення регуляторних процедур. Ці пропозиції оборонне відомство винесено на обговорення координаційного штабу за участю віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації України та Міноборони.

Джерело: https://www.mil.gov.ua/news/2023/01/28/za-ostannij-chas-minoboroni-uklalo-16-derzhavnih-kontraktiv-z-ukrainskimi-virobnikami-bpla/

Теги: #міноборони #зсу #бпла

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