Економіка

15:50 27.01.2023

EFI Group перенесла виробництво "Сем Екопак" у Львівську область

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EFI Group перенесла виробництво "Сем Екопак" у Львівську область

Інвестиційний холдинг EFI Group ("Ефективні інвестиції") бізнесмена Ігоря Ліскі релокував виробництво картонної упаковки "Сем Екопак" з смт Томаківка (Дніпропетровська обл.) до Самбору (Львівська обл.) та ввів в експлуатацію основну лінію з випуску харчових продуктів.

"Перенесення виробництва стало для команди великим випробуванням, адже підприємство було розташовано досить близько до лінії фронту. Ми рятували людей, їхні робочі місця та бізнес, який дає країні не лише податки, а й інноваційні продукти. Держава підтримала нас із релокацією, і тут наша співпраця виявилося дуже ефективною", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі EFI Group.

Як повідомлялося, наприкінці 2020 року EFI Group придбала нерухоме майно колишнього хлібокомбінату в Самборі для створення ще одного виробництва упаковки з пульперкартону - екологічно чистої заміни пластикової упаковки з новою продуктовою лінійкою потужністю 150 млн шт. на рік.

"Зараз у Самборі основна лінія введена в експлуатацію, друга – у процесі запуску. Ми розглядаємо питання запуску третьої лінії та шукаємо шляхів фінансування запуску та нарощування виробничих потужностей", - зазначають у пресслужбі.

Вона уточнила, що, незважаючи на тримісячний процес релокації та складний період переорієнтації, підприємства виробництво продукції у 2022 році скоротилося лише на 5% порівняно з 2021 роком, коли було випущено 180 млн. шт різної упаковки.

"Це вдалося шляхом підвищення годинної продуктивності та оптимізації асортименту продукції. У четвертому кварталі нам вдалося вивести виробництво в прибуток", - повідомила компанія.

При цьому 90% продукції постачається на експорт до країн ЄС.

У компанії також зазначають, що після релокації було не лише збережено робочі місця, а й створено нові.

"У нас багато масштабних планів щодо розширення ринків збуту, і ми маємо реальні переваги порівняно зі світовими виробниками, зокрема унікальні розробки упаковки, швидкість виготовлення. Ми чи не єдина українська компанія, що стоїть в авангарді створення упаковки з пульперкартону для яблук, ягід та інших овочів та фруктів", - зазначають у компанії.

У пресслужбі додали, що налагодити виробництво вдалося досить швидко з урахуванням того, що "Сем Екопак" виготовляє не лише упаковку, а й виробничі машини та лінії для виготовлення продуктів із пульперкартону.

Це дозволило нам швидко змінити конфігурацію обладнання, перейти на нові види упаковки, тому що не потрібно було очікувати додаткового обладнання з-за кордону. І тому ми оперативно переорієнтували виробництво на європейський ринок пульперкартону. Треба було значно розширити асортимент, ввести елементи системи промисловості, але релокація дозволила стати ближчою до споживача", - зазначили у пресслужбі EFI Group.

У пресслужбі зазначають, що інноваційні розробки упаковки для харчових продуктів та спеціальне обладнання для її виробництва мають попит.

"Розуміючи попит на нашу продукцію у світі, ми проєктуємо експансію на нові ринки. Розглядаємо також будівництво нового виробництва в Європі", - зазначили у пресслужбі, не конкретизуючи цих планів.

У пресслужбі додали, що компанія, безумовно, зіткнулася з проблемою платоспроможності та зниження попиту на певний перелік продуктів. "Але наші клієнти гідно вийшли із ситуації із простроченими заборгованостями. Відкритих питань із цього приводу у нас немає", - констатували на підприємстві.

ТОВ "Сем Екопак" випускає упаковку з пульперкартону для різних видів фруктів (динь, яблук, ківі), ягід, упаковку для пляшок, інші види упаковок, а також спецобладнання для її виробництва. У 2020 році виторг компанії становив 145 млн грн, чистий прибуток - 19,4 млн грн.

Група компаній "Ефективні інвестиції" заснована у 2007 році, займається реалізацією бізнес-проєктів в Україні. Діє у різних сферах економіки: сільському господарстві, целюлозній промисловості, будівництві, газовій промисловості, енергетиці, креативної індустрії, машинобудуванні та вугільній промисловості.

Теги: #львівська_область #efi_group

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