Економіка

14:28 22.01.2023

Імпорт е/е зі Словаччини на 22 січня здійснюється на рівні 6,7 тис. МВт-год

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Імпорт е/е зі Словаччини на 22 січня здійснюється на рівні 6,7 тис. МВт-год

Імпорт електроенергії 22 січня становитиме 6672 МВт-год – він здійснюється на потужності 290-291 МВт щогодини, за винятком останньої години доби, коли в Україну планується поставка 1 МВТ-год. свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією, е/е поставляється зі Словаччини.

Як повідомлялося, на 22 січня "Д.Трейдинг" забронював 290 МВт на кожну годину доби, "ЕРУ Трейдинг" забронював по 5 МВт на всі години плюс по 1 МВт на 2 нічні години забронювало "НАП-Ком'юніті".

Загалом на аукціони було виставлено 300-350 МВт залежно від години доби. Ціна викупу перетину становила 0 грн/МВт-год.

Імпортна поставка на 22 січня – четверта цього місяця, що відображається на сайті ENTSO-Е. Перша була 15 січня – загалом 655 МВт-год: три години по 50 МВт (з 02:00 - 05:00), в наступні години 125 МВт, 170 МВт і 150 МВт, а також з 21:00-22:00 ще 20 МВт. На цей день перетин бронювали "Д.Трейдинг" (по 130 МВт на всі години), "ЕРУ Трейдинг" (по 20 МВт на всі години) і "Некстрейд" (20-30 МВт залежно від години). Друга - 20 січня, 220 МВт в останню годину доби, перетин на яку викуповував "Д.Трейдинг". Третя - 21 січня, коли в Україну зі Словаччини надходило 290-291 МВТ всі години доби, загалом майже 7 тис. МВт-год, 290 МВт міждержавного перетину бронював на кожну годину доби "Д. Трейдинг", по 5 МВт на всі години "ЕРУ Трейдинг", а також по 1 МВт на три години з 16:00 до 19:00 "Августа".

Теги: #енергетика #електроенергія #словаччина

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