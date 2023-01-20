Економіка

15:20 20.01.2023

Три чверті магазинів мережі "Фокстрот" автономні

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Три чверті магазинів мережі "Фокстрот" автономні

У мережі "Фокстрот" вже 83 магазини, або 74%, автономні, вони можуть продовжувати повноцінну роботу в автономному режимі навіть за екстрених відключень електроенергії, повідомили у пресслужбі компанії.

"Бажання та готовність у клієнтів купувати техніку є, що стимулює нас продовжувати наш рух на шляху до енергонезалежності", – процитовано у релізі слова в.о. операційного директора Данила Векленка.

Ці магазини мають потужні зарядні станції, генератори (власні або в ТРЦ), ліхтарі, лампи, системи супутникового інтернету, що дозволяє надавати якісний сервіс та всі заявлені послуги. Також – у низці магазинів відвідувачі можуть зарядити свої гаджети та попрацювати з доступом до wi-fi.

У подальших планах ритейлера – розширювати список магазинів, які можуть повноцінно працювати незалежно від графіків відключення світла. Особлива увага приділятиметься установці систем супутникового інтернету або впровадженню дієвих рішень разом із регіональними провайдерами, що дозволить удосконалити роботу сервісів, які залежать від наявності інтернету: цифрових видів оплат, онлайн-оформлення замовлень тощо.

Як повідомлялося, "Фокстрот" розпочав процес забезпечення роздрібної мережі автономними джерелами живлення після перших масованих ракетних обстрілів у жовтні 2022 року.

"Фокстрот" – одна з найбільших торгових мереж за кількістю магазинів та обсягами продажу електроніки та побутової техніки в Україні. Станом на початок 2022 року бренд є омніканальним (оффлайн- та онлайн-торгівля). На січень у мережі працює 114 магазинів, 2 з них – у форматі точок видачі інтернет-замовлень.

Бренд "Фокстрот" розвиває група компаній "Фокстрот". Співзасновники – Валерій Маковецький та Геннадій Виходцев.

Теги: #фокстрот #енергетика

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