Економіка

17:26 19.01.2023

Пріоритетами повоєнної енергетики України будуть розвиток атомної, "зеленої" генерації та децентралізація системи – заступник глави Міненерго

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Пріоритетами повоєнної енергетики України будуть розвиток атомної, "зеленої" генерації та децентралізація системи – заступник глави Міненерго

Розвиток енергетики України після її перемоги над російськими загарбниками ґрунтуватиметься на розвитку атомної та "зеленої" генерації та будівництві децентралізованої енергосистеми, повідомив заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков.

"Три основні пріоритети розвитку нашої енергосистеми: потужніший розвиток атомної, "зеленої" енергетики та будівництво децентралізованої енергосистеми. Ці пріоритети лежатимуть в основі нашої оновленої енергетичної стратегії в найближчі десятиліття", – сказав він під час дискусії в Ukraine House Davos у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі в четвер.

За його словами, Міненерго України вже зараз проводить консультації з цих питань із міжнародними партнерами.

"Ми плануємо до 2040 року повністю відмовитися від вугілля в електроенергетиці, а його роль значно знизиться вже після 2032 року. Очікується, що частка відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі сягне 25% у 2032 році та подвоїться до 2050 року", – описав цілі України Демченков.

При цьому він зазначив, що поетапна відмова від вугілля відбуватиметься паралельно з будівництвом нової сонячної та вітрової генерації, а також нових теплових станцій на біопаливі.

Крім того, за словами Демченкова, до 2032 року Україна планує побудувати два нові атомні реактори та запустити пілотні проєкти реакторів малої потужності.

Заступник міністра висловив упевненість, що зараз слушний час обговорювати з міжнародними партнерами та інвесторами майбутні енергетичні проєкти в Україні, щоб прискорити енергетичний перехід після її перемоги. При цьому він наголосив, що енергоперехід Європи неможливий без участі України.

Теги: #енергетика #розвиток

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