Україна має отримати політичні гарантії перед будівництвом зернових хабів в Африці – міністр Сольський

Будівництво логістичних хабів для перевалки українського зерна, якими напередодні зацікавилися Сенегал, Нігерія та Гана, не є складним чи витратним процесом, але перед їх створенням Україна має отримати гарантії від відповідних країн щодо їх передбачуваного та штатного використання.

Про це глава Міністерства аграрної політики та продовольства України Микола Сольський сказав на брифінгу у Києві у понеділок, присвяченому нещодавній поїздці делегації міністерства до африканських країн.

"Технічно хаби будуються недовго. Питання не в самому будівництві, а у двох речах: фіксації певних гарантій між двома країнами, що вони будуть побудовані та нормально функціонуватимуть. Другий момент: принципи оперування ним з боку України, чи це буде державна компанія, як у ній будуть задіяні приватні трейдери", - пояснив міністр.

Сольський також зазначив, що більше інформації про інфраструктурні проєкти його відомство повідомить у середині весни 2023 року, оскільки найближчими місяцями ще потрібно провести додаткові консультації з владою африканських країн, а також із бізнесом, зацікавленим в експорті українського зерна до Африки.

Як повідомлялося, делегація Мінагрополітики під час поїздки до африканських країн підписала меморандум про співпрацю з Сенегалом у сфері сільського господарства. Крім того, всі три країни, які відвідала делегація, Сенегал, Нігерія та Гана, зголосилися розвивати співпрацю з Україною та готовність до розширення своїх портів для інтенсифікації вивантаження та зберігання українського зерна.

За результатами візиту Україна найближчими місяцями поставить до Нігерії 25 тис. тонн зернових у рамках гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.