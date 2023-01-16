Економіка

11:17 16.01.2023

Форум у Давосі відбудеться у своєму класичному варіанті вперше за три роки

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Форум у Давосі відбудеться у своєму класичному варіанті вперше за три роки

Сесія Всесвітнього економічного форуму відкриється в понеділок у швейцарському гірськолижному курорті Давос. Понеділок, за традицією, присвячений культурній програмі – увечері відбудеться нагородження лауреатів премії Crystal Awards. Діловий порядок денний стартує у вівторок.

Останній зимовий Давос відбувся в січні 2020 року, надовго закривши сезон масових заходів: незабаром світ накрила пандемія коронавірусу. У 2021 році Давос відбувся повністю у віртуальному форматі, а офлайн-сесія в Сінгапурі, запланована спочатку на травень, потім на серпень, так і не відбулася. 2022 року форум нарешті відбувся, але вперше за більш ніж 50-річну історію - у "літньому" варіанті. Отже, класичний січневий Давос відбудеться вперше за три роки.

Помітна відмінність від форумів останніх десятиліть - відсутність російської делегації (не лише офіційної, а й "бізнесової") через реакцію світової спільноти на розв'язану РФ повномасштабну війну проти України.

Тема форуму-2023: "Співпраця у фрагментованому світі". У Швейцарії зберуться керівники десятків держав (хоча G7 цього разу представить лише один лідер - канцлер Німеччини Олаф Шольц) та міжнародних організацій.

Центральною фігурою останнього зимового Давосу був тодішній американський президент Дональд Трамп. Цього разу рівень представництва США є значно скромнішим (що, втім, не є чимось незвичайним): делегацію Вашингтона очолюють міністр праці Марті Волш і торговий представник Кетрін Тай.

Серед помітних подій першого ділового дня Давосу, 17 січня - виступи голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, прем'єра Іспанії Педро Санчеса, сесія за участю президентів Польщі та Литви (до них приєднається екскандидат у президенти Білорусі, а також опозиціонерка Світлана Тихановська), діалог за участю колишнього держсекретаря США, ветерана світової політики Генрі Кіссінджера.

Олаф Шольц виступить перед аудиторією Давосу в середу, 18 січня. Цього самого дня призначено сесію за участю Генсека ООН.

Серед промовців у четвер, 19 січня, - президенти Південної Кореї, Іраку, Азербайджану, прем'єр-міністри Нідерландів, Греції, Грузії. В одній сесії зійдуться президент Сербії Александар Вучич та прем'єр Албанії Еді Рама. Цього дня також заплановано виступ глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

Останній день форуму, як завжди, увінчає сесія, присвячена перспективам світової економіки. У ній візьмуть участь голова МВФ Крісталіна Георгієва та керівник Європейського центробанку Крістін Лагард, компанію яким складе міністр економіки та фінансів Франції Брюно ле Мер.

Незмінно широке представництво в Давосі має глобальний корпоративний та фінансовий сектор. У форумі візьмуть участь голови Microsoft, Intel, Enel, Repsol, Engie, Equinor, Schneider Electric, Pfizer, Moderna, Euroclear, BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, UBS, Deutsche Bank та інших провідних світових компаній і банків.

Теги: #форум #давос #веф

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