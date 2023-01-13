Економіка

17:27 13.01.2023

DIM увів в експлуатацію близько 19 тис. кв. м житла у 2022 р.

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DIM увів в експлуатацію близько 19 тис. кв. м житла у 2022 р.

Група компаній DIM після початку війни ввела в експлуатацію першу чергу Park Lake City, перенесла на квартал термін здачі будинків у Lucky Land, "Метрополіс" та "Новий Автограф", повідомив управляючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський агентству "Інтерфакс- Україна".

"Після початку війни ми ввели в експлуатацію два будинки на 190 квартир, що становить 18840 кв. м першої черги комплексу Park Lake City у Підгірцях. Вимушені були перенести на квартал терміни здачі будинків у наших проєктах: Lucky Land, "Метрополіс" та "Новий" Автограф". Маємо намір зробити все можливе, щоб прискорити цей процес і віддати ключі вже в першому півріччі 2023 року. Дякуємо нашим інвесторам за розуміння та підтримку", - повідомив Насіковський.

Він додав, що у проєктному портфелі компанії є низка об'єктів, які планували розпочати навесні 2022 року.

"Війна внесла свої корективи, зараз усі сили ми направляємо на об'єкти, що вже будуються, і робимо все можливе для якнайшвидшого введення їх в експлуатацію. Адже спостерігаємо зростання попиту на готове житло серед наших потенційних покупців", - зазначив Насіковський.

Загалом він оцінив "у десятки разів" зниження попиту порівняно з довоєнним періодом.

"Наша компанія до 24 лютого 2022 року на місяць проводила від 100 до 150 угод залежно від місяця та сезонності. Зараз відверто радіємо показникам у десятках. Активність споживачів не просто знизилася в десятки разів, вона майже завмерла на кілька місяців. Але люди, які пов'язують своє майбутнє лише з Україною, і для яких питання придбання власного житла було актуальним до початку війни, і залишається зараз, повертаються до вибору свого будинку”, – повідомив він.

Насіковський нагадав, що компанія вже до червня поновила роботу на майданчиках п'яти проєктів. Серед складнощів він наголосив на дефіциті робочої сили (за його оцінками, кількість зайнятих на будмайданчиках знизилася від 20 до 40%), зростання цін на будматеріали (на 35%).

"Незважаючи на це, забудовники намагаються утримувати ціни на квадратний метр житла на показниках до 24 лютого 2022 року. У доларах ціни майже не змінилися, але у гривні вартість зросла, перш за все, через значні курсові коливання", - повідомив представник будівельної групи.

За його прогнозами, у 2023 році вартість первинної нерухомості зростатиме. Це пов'язано не лише зі зростанням попиту на нове житло, але й здорожчанням будівельних матеріалів, енергоресурсів, супутніх ресурсів, необхідних для будівництва будинків.

Експерт переконаний, що найбільшим попит матиме і матиме найближчими роками готове житло "під ключ": квартири, готові до проживання, з меблями, технікою.

"Будуть потрібні житлові комплекси з розвиненою власною інфраструктурою і всім необхідним для комфортного життя, тому ми активно розвиваємо цей напрям на наших проєктах – ReadyDIM", - повідомив він.

Ще один тренд – енергонезалежні рішення не лише для індивідуальних будинків, а й для багатоквартирних. У групі компаній DIM з 2022 року відпрацьовуються рішення для нових будинків одного з проєктів з боку енергонезалежності з альтернативними рішеннями щодо водопостачання, електропостачання та тепла.

"Сподіваємося вже цього року презентувати ці проєкти", - повідомив Насіковський.

Заснована у 2014 році група компаній DIM складається із шести компаній, які охоплюють усі стадії будівництва.

На цей час компанія ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК. На стадії будівництва перебувають сім житлових комплексів категорії комфорт+ та бізнес-класу: "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land та ін.

Теги: #нерухомість #dim

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