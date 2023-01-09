Економіка

20:48 09.01.2023

Мінекономіки анулювало видачу 83 грантів на переробку на 424,3 млн грн

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Мінекономіки анулювало видачу 83 грантів на переробку на 424,3 млн грн

Міністерство економіки анулювало рішення про надання грантів 83 суб'єктам господарювання на створення або розвиток переробних підприємств, загальна сума цих грантів склала 424,3 млн грн.

Відповідні вісім наказів міністерства, написані в період з 23 по 28 грудня, опубліковані на сайті міністерства.

Відповідно до них, серед зазначених 83 суб'єктів 14 фізосіб.

Зокрема, були анульовані гранти на 8 млн грн для ТОВ "Якабу Трейд", "Омега Три" та "Еколайф-Київ".

Раніше Мінекономіки повідомило, що в 2022 році в рамках програми грантів підприємствам-переробникам їх отримали 178 суб’єктів на загальну суму 958,6 млн грн, за підсумками минулого тижня – 85 на 381,5 млн грн.

Теги: #гранти #анулювання

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