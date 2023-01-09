Економіка

19:36 09.01.2023

НБУ не бачить ознак неплатоспроможності Сенс Банку, які могли б стати приводом для його націоналізації

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НБУ не бачить ознак неплатоспроможності Сенс Банку, які могли б стати приводом для його націоналізації

Національний банк України (НБУ) не бачить ознак неплатоспроможності Сенс Банку (раніше – Альфа-Банк Україна), тому не бачить причин для його націоналізації, повідомила перша заступниця голови регулятора Катерина Рожкова.

"Націоналізація системно-важливого банку можлива лише в тому випадку, якщо цей банк буде визнаний неплатоспроможним (...) На сьогодні ми не бачимо ознак, які загрожували б платоспроможності Альфа-Банку", – сказала вона в ефірі телемарафону в понеділок.

За її словами, тільки у разі втрати ліквідності банку НБУ буде змушений визнати його неплатоспроможним і, щоб уникнути потрясінь на фінринку, може вийти з пропозицією до Кабміну щодо націоналізації цієї фінустанови.

Як повідомлялося, Альфа-Банк Україна (Київ) завершив процедури відмови від бренду "Альфа-Банк" та з 1 грудня 2022 року офіційно змінив назву на Сенс Банк.

 

 

Теги: #банк #неплатоспроможність

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