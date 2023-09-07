НБУ визнав неплатоспроможним Укрбудінвестбанк

Національний банк України (НБУ) зарахував АТ "Український будівельно-інвестиційний банк" (Укрбудінвестбанк, Київ) до категорії неплатоспроможних через відсутність дієвих заходів для поліпшення фінансового становища, повідомив регулятор на сайті.

"Від дня віднесення Укрбудінвестбанку до категорії проблемних 4 серпня його фінансове становище істотно погіршилося, а менеджмент і власники істотної участі не вжили належних заходів із запобігання настанню неплатоспроможності", - заявив НБУ.

Він уточнив, що підставою для визнання банку проблемним стало невиконання ним без обґрунтованих причин рішення Нацбанку про обмеження здійснення окремих видів операцій.

Регулятор зазначив, що частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків країни станом на 1 вересня 2023 року, тож зарахування його до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України.

НБУ нагадав: під час воєнного стану кожен вкладник Укрбудінвестбанку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам цієї фінустанови станом на 1 вересня 2023 року становила 606 млн грн, ідеться в пресрелізі.

Уточнюється, що Укрбудінвестбанк зараховано до категорії неплатоспроможних відповідно до рішення правління НБУ від 7 вересня № 310-рш/БТ.

Укрбудінвестбанк був заснований у 2004 році. Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2023 року за розміром загальних активів (2,47 млрд грн) він посідав 45-те місце серед 65 українських банків, які діяли у країні. Його чистий прибуток за перше півріччя цього року - 19,07 млн грн.

Згідно з інформацією на сайті фінустанови, його найбільшими акціонерами є Світлана Дем'яненко (74,93%), Юлія Подгорниц і Людмила Міневич - по 9,90%, а також Наталя Шишова - 5,27%.

Наприкінці липня цього року посаду голови правління Укрбудінвестбанку залишив Вадим Качуровський, який обіймав її майже 11 років. Його заступницю Наталію Воробей було призначено тимчасовою виконувачкою обов'язків до 2 серпня включно.

Крім цього, 1 вересня посади першого заступника голови правління і заступника голови правління залишили Людмила Ликова та Олеся Листопад.

Раніше, у квітні цього року, незалежним членом наглядової ради Укрбудінвестбанку став ексголова правління НБУ, експрезидент України Віктор Ющенко.