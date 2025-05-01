Інтерфакс-Україна
Економіка
14:06 01.05.2025

БЕБ повідомило про підозру акціонерам Укрбудінвестбанку

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Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Укрбудінвестбанку у справі про доведення фінустанови до неплатоспроможності та завдання кредиторам збитків на понад 365 млн грн.

Як йдеться у пресрелізі БЕБ у четвер, яке проілюстровано фотографією центрального офісу Укрбудінвестбанку в Києві, слідство з’ясувало, що учасники схеми протягом тривалого часу видавали кошти фізичним та юридичним особам без належного документального оформлення, фальсифікували касову звітність, вказуючи неіснуючі надходження готівки, вносили неправдиві дані про залишки у сховищі КРД банку до актів ревізії та подавали до контролюючих органів недостовірну інформацію про фінансовий стан установи.

Зазначається, що фахівці НБУ неодноразово намагалися перевірити великі залишки готівки, однак банк відмовляв у доступі до сховища. Через порушення обмежень на проведення операцій Нацбанк визнав банк проблемним, а згодом, через подальше погіршення фінансового стану та бездіяльність менеджменту й акціонерів, запровадив тимчасову адміністрацію, яка провела ревізію Київської регіональної дирекції та встановила недостачу готівки.

Згідно із релізом, в сховищі цінностей були відсутні понад 153 млн грн, майже $5,8 млн та EUR42,5 тис. Загалом в еквіваленті національної валюти - це понад 365 млн грн.

У межах досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 25 допитів працівників банку та низку перевірок. Порушення в роботі фінустанови підтверджено також службовим розслідуванням і результатами економічної експертизи.

Фігурантам справи оголошено підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 218-1 Кримінального кодексу України - йдеться про доведення банку до неплатоспроможності з корисливих мотивів групою осіб за попередньою змовою, що спричинило значні збитки кредиторам.

Як повідомлялось, 7 вересня 2023 року НБУ зарахував Укрбудінвестбанк до категорії неплатоспроможних через відсутність дієвих заходів для поліпшення фінансового стану та невиконання банком вимоги про усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Нацбанку протягом визначеного строку після зарахування банку до категорії проблемних.

Укрбудінвестбанк було засновано у 2004 році. Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2023 року за розміром загальних активів (2,47 млрд грн) він посідав 45-те місце серед 65 українських банків, які діяли в країні.

Згідно з інформацією на сайті фінустанови, його найбільшими акціонерами були Світлана Дем'яненко (74,93%), Юлія Подгорниц і Людмила Міневич - по 9,90%, а також Наталя Шишова - 5,27%.

Теги: #беб #укрбудінвестбанк #підозра

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