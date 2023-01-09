ЄС готовий узяти на себе провідну роль у відновленні України - Єврокомісія

Офіційна представниця Єврокомісії Ана Пісонеро заявила про готовність Євросоюзу відігравати провідну роль у відновленні інфраструктури України.

"Європейський Союз повністю готовий відігравати передову роль, закликавши до відновлення України", - сказала прессекретарка у понеділок на брифінгу у Брюсселі.

Вона нагадала, що країни G7 домовилися про координацію діяльності з цього питання.

"Комісія запропонувала прийняти у себе секретаріат цієї структури. Довгострокові потреби відновлення будуть величезними. Потрібно буде координувати зусилля всіх учасників: Європейського Союзу, держав-членів, європейських фінансових інститутів, міжнародних організацій. І приватний сектор також буде запрошено", - повідомила представниця ЄК.

"Потрібно вже сьогодні починати планувати нашу роботу. Це важливо", - продовжила Пісонеро, зазначивши, що наразі увага ЄС була зосереджена на допомозі Україні щодо забезпечення базових потреб країни та найбільш термінових фінансових потреб.

Вона пояснила, що для цього було надано макрофінансову підтримку, але "ясно, що в межах довгострокового відновлення вже час братися за роботу". Прессекретарка наголосила на низці конференцій, які проводять із цією метою, зокрема на берлінській, котра нещодавно відбулася.

У понеділок Київ відвідав виконавчий заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс, у програмі якого, зокрема, обговорення з українською владою плану відновлення країни.