Економіка

14:52 08.01.2023

До системи централізованого теплопостачання в Херсоні підключено вже 968 з 1156 житлових будинків - голова ОВА

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До системи централізованого теплопостачання в Херсоні підключено вже 968 з 1156 житлових будинків - голова ОВА

У Херсоні відновлено роботу вже 38 із 46 котелень, 968 будинків у місті підключені до системи централізованого теплопостачання, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"У Херсоні відновлено роботу 38 котелень із 46. До системи централізованого теплопостачання підключено 968 житлових будинків з 1156", - написав Янушевич у телеграм-каналі в неділю.

За його словами, для відновлення світла в Херсонській області працюють 16 бригад (66 робітників і 18 одиниць техніки), протягом минулої доби вони працювали на лініях, що живлять жителів Твердомедового, Осокорівки, Борозенського, Херсона та Благодатного.

"За дорученням Херсонської ОВА над відновленням пошкоджених російськими обстрілами будівель у Херсоні працював 31 робітник з ХОКАРС та КП "Парки Херсона". Першочергові ремонтні роботи проведені за 4 адресами. Загалом закрито OSB-листами 56 вікон і 1 двері. Також передано 29 OSB-листів для "пункту незламності" в Посаді-Покровському", - наголосив голова ОВА.

Він зазначив, що за минулу добу вибухотехніки Нацполіції обстежили майже 3 гектари територій, вилучили 63 вибухонебезпечні предмети, знищили – 39.

"Зі звільненої Херсонщини евакуйовано 49 осіб, з них 7 – діти та 1 маломобільна людина. Зокрема, в поїзді до Хмельницького виїхали 16 осіб, автотранспортом евакуйовано 33 людини", - підсумував Янушевич.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/2973

Теги: #херсон #тепло #енергетика

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