Виплати України за держборгом у 2023 році становитимуть майже 660 млрд грн – піки - у березні, травні-червні та листопаді - Мінфін

Виплати за державним боргом України в 2023 році за чинними на початок року угодами становитимуть 658,4 млрд грн, або $18 млрд за нинішнім курсом, проте з за зовнішнім боргом – всього 122,4 млрд грн, або $3,3 млрд, повідомляє Мінфін на своєму сайті.

Згідно з ним, із загальної суми виплат за зовнішнім боргом 28,2 млрд грн припадає на обслуговування і 94,2 млрд грн – на погашення.

Мінфін уточнює, що після досягнутих влітку минулого року угод із власниками євробондів і з Паризьким клубом про відстрочку виплат за рахунок погашення комерційного боргу цьогоріч необхідно заплатити 14,9 млрд грн, в рахунок обслуговування – 3,1 мдрд грн, а за офіційними позиками – відповідно 4,2 млрд грн і 2 млрд грн. Всі інші платежі – МВФ та іншим міжнародним фінансовим організаціям.

Щодо внутрішнього боргу, то йдеться про облігації внутрішньої держпозики (ОВДП). У виплатах за ними частка процентних платежів вища – 203,2 млрд грн, тоді як на погашення необхідно буде спрямувати - 332,8 млрд грн.

Згідно з інформацією Мінфіну, піки виплат за держборгом припадають на березень – 72,8 млрд грн, травень і червень – 102,6 млрд грн і 89,9 млрд грн і листопад – 84,1 млрд грн.

Якщо брати тільки зовнішній борг, то по ньому найбільше необхідно виплатити у вересні – 32,02 млрд грн, тоді як у грудні – 18,8 млрд грн, в березні – 14 млрд грн, а в інші місяці – 10 млрд грн і менше.

У цьому січні виплати за держборгом, як зазначає Мінфін, становитимуть 16 млрд грн, зокрема за зовнішнім – 2,8 млрд грн, у лютому – відповідно 46 млрд грн і 10 млрд грн.

Як повідомлялося, в моніторинговій програмі з МВФ Україна поставила завдання досягти 100% роловера за ОВДП, як за гривневими, так і за валютними. Щодо зовнішньої допомоги, то планується залучити $38 млрд на покриття дефіциту держбюджету.

Мінфін також повідомив, що за чинними на зараз угодами виплати за держборгом на 2024 рік оцінюються в 649,9 млрд грн, або $17,8 млрд, зокрема за зовнішнім боргом $10 млрд, з яких більше половини – в третьому кварталі, коли завершується дія відстрочки за євробондами.

Згідно з даними міністерства, в 2025 році виплати за держборгом зростуть до 508,2 млрд грн (з них за зовнішнім – 306,4 млрд грн), після чого знизяться: в 2026 – до 467,5 млрд грн (310,7 млрд грн), в 2027 – до 424,9 млрд грн (232,1 млрд грн) і в 2028 – до 383,7 млрд грн (237,6 млрд грн).

Як повідомлялося, сукупний державний борг України за 11 місяців 2022 року зріс у доларовому еквіваленті на 9,7%, або на $9,51 млрд – до $97,69 млрд, тоді як у гривневому еквіваленті через девальвацію він підскочив на 47,1%, або на 1,258 трлн грн - до 3,930 трлн грн.

Сукупний зовнішній держборг України за 11 місяців збільшився на 21,2%, або на $12,1 млрд – до $69,3 млрд, тоді як сукупний внутрішній – на 25,5%, або на 283,7 млрд грн – до 1,395 трлн грн.