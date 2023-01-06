Кабмін призначив головою "Укргазвидобування" Олега Толмачева, а головою "Укртрансгазу" – Романа Малютіна

Кабінет Міністрів на засіданні в п'ятницю призначив в. о. генерального директора АТ "Укргазвидобування" Олега Толмачева замість Олександра Романюка та в. о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Романа Малютіна замість Сергія Переломи.

Про це повідомила група "Нафтогаз" у п'ятницю ввечері.

"Роман Малютін та Олег Толмачов – висококласні фахівці зі значним досвідом роботи в нафтогазовій сфері. Вони добре знаються на світовому досвіді, але при цьому багато працювали в Україні та розуміють виклики, які наразі стоять перед нами", – зазначив голова Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Тимчасовим виконувачем обов'язків АТ "Укргазвидобування" став Олег Толмачев, який очолював дивізіон "Нафтогаз Розвідка та Видобування" Групи "Нафтогаз".

Олег Толмачев має понад 20 років досвіду у видобутку вуглеводнів у Північній Америці. Обіймав керівні посади у таких газодобувних компаніях у США, як BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources та Montage Resources. Зокрема, очолював високотехнологічні проєкти з розроблення великих родовищ у Північній Америці із покладами газу та газоконденсату. Серед його обов'язків було підвищення економічної ефективності проєктів, формування та керування мультифункціональними командами (геологія, розробка, буріння, видобуток, підготовка та переробка вуглеводнів).

Виконувачем обов'язків керівника АТ "Укртрансгаз", який є оператором усіх українських підземних сховищ газу, призначено Романа Малютіна, який має понад 20 років досвіду роботи на підприємствах, що транспортують і зберігають газ.

Роман Малютін пройшов весь шлях від оператора та інженера на Кегичівському ПСГ до заступника головного інженера східного регіону Оператора газотранспортної системи України. Протягом останніх півтора року очолював технічний департамент АТ "Укртрансгаз", де відповідав за експлуатацію компресорних станцій, напрями енергетики та метрології, а також супроводжував проєкти з розвитку низьковуглецевих технологій та зберігання водневих сумішей.