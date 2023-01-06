Кабмін збільшив до 6,7 тис. грн розмір компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"

Кабінет Міністрів збільшив до 6,7 тис. грн розмір компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".

"З ініціативи Мінсоцполітики уряд збільшив розмір компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" з 2 272 грн до 6 700 грн та змінив окремі умови надання послуги для забезпечення отримання підтримки саме тими, хто її найбільше потребує", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики.

Зокрема, уряд ухвалив рішення щодо збільшення розміру компенсації послуги з одного прожиткового мінімуму (а в разі догляду за дітьми з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів на дітей віком до шести років) до однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Також постановою визначено механізм нарахування компенсації послуги залежно від фактичного часу здійснення такого догляду за дитиною на підставі акта про надану послугу "муніципальна няня".