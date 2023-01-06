Економіка

14:32 06.01.2023

Шмигаль: Близько 1 трлн грн Україна отримала від міжнародних партнерів у 2022 році

1 хв читати
Шмигаль: Близько 1 трлн грн Україна отримала від міжнародних партнерів у 2022 році

Україна отримали від міжнародних партнерів близько 1 трлн грн у 2022 році, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Близько 1 трлн грн ми отримали від наших міжнародних партнерів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, 410 млрд грн надали США, 390 млрд грн надали країни Європейського Союзу та його інституції разом із Європейським інвестиційним банком, 88 млрд грн було отримано від МВФ, 60 млрд грн грн - від Світового банку, 17 млрд грн - від Японії.

"Також були й інші суми багатьох партнерів. Ми вдячні урядам та народам усіх країн, які минулого року підтримували Україну фінансово. Завдяки цьому ми не затримували на жоден день ні пенсії, ні соціальні виплати, ні зарплати вчителям чи лікарям. Ми профінансували всі ці видатки у повному обсязі та вчасно", - сказав Шмигаль.

Теги: #фіндопомога #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:26 06.01.2023
Через суттєве похолодання та можливі ракетні удари по енергетиці українці мають бути готові до відновлення аварійних відключень - Шмигаль

Через суттєве похолодання та можливі ракетні удари по енергетиці українці мають бути готові до відновлення аварійних відключень - Шмигаль

14:23 06.01.2023
Український бізнес у 2022 році сплатив податків на 80 млрд грн більше, ніж у мирному 2021 році - Шмигаль

Український бізнес у 2022 році сплатив податків на 80 млрд грн більше, ніж у мирному 2021 році - Шмигаль

14:20 06.01.2023
Шмигаль: Через 2,5 місяці після початку опалювального сезону ми можемо сказати, що успішно долаємо виклики зими

Шмигаль: Через 2,5 місяці після початку опалювального сезону ми можемо сказати, що успішно долаємо виклики зими

18:26 03.01.2023
Продовження реформи децентралізації передбачає запровадження інституту префектів - Шмигаль

Продовження реформи децентралізації передбачає запровадження інституту префектів - Шмигаль

18:20 03.01.2023
Шмигаль: Міністерства мають займатися виробленням політик і правил, а не управлінням реальним сектором

Шмигаль: Міністерства мають займатися виробленням політик і правил, а не управлінням реальним сектором

18:08 03.01.2023
Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік

Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік

18:05 03.01.2023
Шмигаль: Надійні та належно обладнані укриття повинні мати всі освітні заклади

Шмигаль: Надійні та належно обладнані укриття повинні мати всі освітні заклади

17:38 03.01.2023
Шмигаль: У 2023 році плануємо затвердити стратегію державної ветеранської політики

Шмигаль: У 2023 році плануємо затвердити стратегію державної ветеранської політики

17:31 03.01.2023
Завдані економіці України внаслідок війни збитки перевищують $700 млрд - Шмигаль

Завдані економіці України внаслідок війни збитки перевищують $700 млрд - Шмигаль

17:25 03.01.2023
Уряд України орієнтуватиметься на відновлювану енергетику та децентралізовану енергосистему

Уряд України орієнтуватиметься на відновлювану енергетику та децентралізовану енергосистему

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Український бізнес у 2022 році сплатив податків на 80 млрд грн більше, ніж у мирному 2021 році - Шмигаль

Шмигаль: Через 2,5 місяці після початку опалювального сезону ми можемо сказати, що успішно долаємо виклики зими

Мінекономіки попередньо оцінило падіння ВВП України у 2022 році у 30,4%

БЕБ передало АРМА завод м'ясних напівфабрикатів "Єрмоліно" вартістю понад 350 млн грн

Українські аграрії в 2022 році забезпечили країні понад $20 млрд валютного виторгу - міністр Сольський

ОСТАННЄ

"Метінвест" передасть військовим понад 10 мобільних укриттів, здатних витримати пряме влучення 150-мм снаряда

Із серпня з портів України експортовано близько 17 млн тонн агропродукції "зерновим коридором" - міністр оборони Туреччини

"Метінвест" пролонгував повноваження наглядових рад у тому самому складі на низці своїх підприємств

Інфляція в Україні в грудні прискорилася до 27,5%, проте залишалася нижчою за прогноз НБУ

Енергосистема України через похолодання зіткнеться зі збільшенням дефіциту е/е - "Укренерго"

Естонія запропонує Євросоюзу знизити стелю цін на нафту РФ - глава МЗС

Нардеп Железняк анонсував законопроєкт про скасування ПДВ та мита на імпорт дронів

"Київміськбуд" відновив роботу на 10 із 22 будмайданчиків, у 2022 р. здав в експлуатацію 101,7 тис. кв.м

Україна у 2022 році за час війни експортувала майже 40 млн тонн сільгосппродукції – Мінагрополітики

Мінекономіки попередньо оцінило падіння ВВП України у 2022 році у 30,4%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА