Економіка

12:37 06.01.2023

Із серпня з портів України експортовано близько 17 млн тонн агропродукції "зерновим коридором" - міністр оборони Туреччини

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Із серпня з портів України експортовано близько 17 млн тонн агропродукції "зерновим коридором" - міністр оборони Туреччини

Із серпня 2022 року з портів України було експортовано близько 17 млн тонн агропродукції в рамках "зернової ініціативи", заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

Як пише турецьке агентство Anadolu, у п'ятницю в провінції Токат міністр наголосив, що Туреччина проти перетворення Чорноморського регіону на зону стратегічного протистояння.

"Ми виступаємо проти перетворення Чорноморського регіону на зону стратегічного протистояння. Туреччина прагне припинення вогню і довгострокового миру в Україні", - сказав він.

Акар зазначив, що від початку серпня минулого року зерновим коридором із портів України було експортовано близько 17 млн тонн агропродукції.

Теги: #експорт #зернові

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