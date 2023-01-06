Із серпня з портів України експортовано близько 17 млн тонн агропродукції "зерновим коридором" - міністр оборони Туреччини

Із серпня 2022 року з портів України було експортовано близько 17 млн тонн агропродукції в рамках "зернової ініціативи", заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

Як пише турецьке агентство Anadolu, у п'ятницю в провінції Токат міністр наголосив, що Туреччина проти перетворення Чорноморського регіону на зону стратегічного протистояння.

"Ми виступаємо проти перетворення Чорноморського регіону на зону стратегічного протистояння. Туреччина прагне припинення вогню і довгострокового миру в Україні", - сказав він.

Акар зазначив, що від початку серпня минулого року зерновим коридором із портів України було експортовано близько 17 млн тонн агропродукції.