Економіка

16:21 04.01.2023

Ситуація із запасами газу в сховищах ЄС краща, ніж у 2016-2018 рр. - Єврокомісія

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Ситуація із запасами газу в сховищах ЄС краща, ніж у 2016-2018 рр. - Єврокомісія

У Єврокомісії (ЄК) становище із запасами газу у сховищах держав-членів ЄС вважають сприятливим за показника вище 80%, заявила офіційний представник ЄК Дана Спінант.

"За найостаннішими цифрами за грудень наповнення газосховищ становило 83%, майже 84%. Ми скоро їх освіжимо, але якщо розглядати порівняно з 2016-2018 рр., то це на 13% вище за середній показник. Ситуація із запасами газу в сховищах сприятливіша, ніж середня за ті роки", - сказала прессекретар у середу на брифінгу в Брюсселі.

Інший представник ЄК Тім Макфі вважає, що таке становище пояснюється як теплою погодою нинішньої зими, так і заходами Єврокомісії для полегшення ситуації в умовах енергетичної кризи. При цьому він не заперечує майбутніх труднощів наступної зими.

"Для цього періоду року це обнадійливі цифри. У нас було 80% на 1 листопада минулого року. Ми перевищили цю мету. Ці цифри також пояснюються особливо теплою температурою, яка вплинула на попит на енергію. Запаси значні", - зазначив Макфі.

За його словами, ухвалені в ЄС обов'язкові норми запасів створили "страхувальну сітку" на зиму. Представник ЄК також нагадав про запровадження механізму корекції газового ринку, покликаного стримувати ціни на газ, та про заходи щодо диверсифікації джерел енергопостачання, плани покращення енергетичної ефективності, скорочення використання викопних енергоносіїв за рахунок відновлюваних джерел.

"Ми реєструємо рекордні рівні поставок ЗПГ як альтернативи російському газу, який ми більше не хочемо імпортувати. Ми зменшуватимемо нашу залежність від газу, що є вирішальним для енергетичної безпеки, енергетичного постачання та цін на енергію", - сказав Макфі.

Він також визнав: "Що стосується наступної зими, ми знаємо, що на нас чекають труднощі. Ми вперше поставили за мету спільні закупівлі газу і домовилися щодо юридичної бази цього рішення. Ми не можемо спочивати на лаврах, оскільки труднощів буде достатньо".

Теги: #газ #єс

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