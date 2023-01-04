Економіка

14:59 04.01.2023

Долар посилив зниження до євро перед публікацією протоколу засідання ФРС

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Долар посилив зниження до євро перед публікацією протоколу засідання ФРС

Курс долара США активно знижується до основних світових валют напередодні публікації протоколу грудневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,4% під час торгів, ширший WSJ Dollar Index - 0,6%.

За даними на 14:31 кв. у середу пара євро/долар торгується на рівні $1,0611 порівняно з $1,0550 на закриття попередньої сесії, євро зміцнюється на 0,6%.

Вартість американської валюти в парі з єною опустилася на 0,1%, до 130,88 єни порівняно зі 131,01 єни за підсумками попередніх торгів.

Курс фунта до долара підскочив на 0,7% і становить $1,2045 проти $1,1967 напередодні.

Федрезерв оприлюднить протокол останнього минулорічного засідання ввечері в середу, і трейдери сподіваються побачити в ньому сигнали про те, що американський ЦБ готовий пом'якшити плани подальшого підвищення базової процентної ставки на тлі ослаблення глобальної економічної активності.

У грудні ФРС підвищила ставку на 50 базисних пунктів (б.п.) – до 4,25-4,5% річних, тоді як на попередніх чотирьох засіданнях ставка піднімалася на 75 б.п. Водночас голова ФРС Джером Пауелл заявив, що американський ЦБ підвищуватиме ставку доти, доки не досягне цілей щодо інфляції.

Теги: #курс #євро #долар

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