Економіка

10:48 04.01.2023

"Слуга народу" просить уряд внести зміни до постанови про скасування аукціонів у Prozorro

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"Слуга народу" просить уряд внести зміни до постанови про скасування аукціонів у Prozorro

Фракція "Слуга народу" просить уряд України внести зміни до постанови про скасування аукціонів у Prozorro під час війни, мінімізувавши корупційні ризики, повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"Фракція "Слуга народу" направила уряду звернення щодо ситуації, пов'язаної зі скасуванням аукціонів у системі Prozorro на час воєнного стану… Депутати просять переглянути положення постанови, ініціювавши зміни до неї або ж надавши роз'яснення стосовно стратегії мінімізації корупційних ризиків через ухвалене рішення й набуття ним чинності", - написала Палійчук у телеграм-каналі.

Палійчук наголосила, що, на думку фракції, рішення Кабміну становить корупційні ризики і загрожує можливими спекуляціями.

"Прийняття постанови №1495 несе низку корупційних ризиків, а також може викликати публічний резонанс та можливі спекуляції на вказаній темі, що може негативно вплинути на рівень довіри громадськості до системи Prozorro", - процитувала речниця листа фракції уряду.

Теги: #аукціони #prozorro #слуга_народу

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