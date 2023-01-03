Економіка

17:16 03.01.2023

У 2023 році уряд активно створюватиме інфраструктуру безпеки та врегулює обіг зброї в Україні - Шмигаль

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У 2023 році уряд активно створюватиме інфраструктуру безпеки та врегулює обіг зброї в Україні - Шмигаль

Уряд України у 2023 році активно створюватиме інфраструктуру безпеки в країні та врегулює обіг зброї в Україні, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У 2023 році активно створюватимемо інфраструктуру безпеки. Це розгалужена мережа сучасних облаштованих укриттів у межах пішохідної доступності. Зокрема, сьогодні ухвалюємо рішення про вдосконалення проєктування будівель", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, таким рішенням уряд визначає список об'єктів, під час будівництва яких обов'язково мають бути передбачені укриття та інші елементи захисту.

Зокрема, це навчальні заклади, лікарні, житлові та громадські будівлі, об'єкти критичної інфраструктури.

"Ми також встановлюємо додаткові засоби перевірки у громадських місцях: рамки та сканери. В умовах боротьби зі справжнім терористом - це також невід'ємний захід", - заявив прем'єр.

Крім того, Кабмін має намір врегулювати обіг зброї в Україні.

"Реалізуємо право людей на самозахист і водночас сформуємо необхідні запобіжники", - сказав Шмигаль.

Теги: #безпека #нерухомість #шмигаль

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