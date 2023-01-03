"Нафтогаз" постачатиме газ церкві та спорторганізаціям у 2023 р. за тією самою ціною, що й бюджетним установам

Уряд України погодив рішення правління НАК "Нафтогаз України" дозволити своїй "дочці" ТОВ "Газопостачальна компанія (ГК) "Нафтогаз Трейдинг" постачати природний газ закладам фізичної культури та спорту, а також церковним організаціям на умовах, як для бюджетних установ і організацій, за ціною 13658,33 грн/тис. куб. м без ПДВ, транспортування і коефіцієнта на потужність.

Рішення Кабміну закріплено відповідними розпорядженнями від 30 грудня 2022 р. №1213-р і №1215-р "Деякі питання діяльності акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", оприлюдненими на урядовому порталі.

"Погодити рішення… про здійснення товариством постачання природного газу релігійним організаціям за примірним договором постачання природного газу бюджетним установам та організаціям, умови якого затверджено рішенням учасника товариства від 12 жовтня 2021 р. № 208, з 1 січня по 31 грудня 2023 р.", - ідеться, зокрема, в тексті розпорядження №1215-р.

Як повідомлялося, ГК "Нафтогаз Трейдинг" у період з 1 серпня 2022 р. по 31 березня 2023 р. постачає природний газ для бюджетних установ за ціною 13658,33 грн/тис. куб. м без ПДВ, тарифу на транспортування і коефіцієнта, застосовуваного при замовленні потужності на добу, повна остаточна ціна газу - 16553,89 грн/тис. куб. м.

Цю ціну зафіксовано в Положенні про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачань природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам. Документ було ухвалено постановою Кабінету Міністрів від 19 липня 2022 р. №812.

Також наразі на сайті ГК "Нафтогаз Трейдинг" опубліковано зразок договору постачань природного газу релігійним організаціям до 31 грудня 2023 року включно за ціною 13658,33 грн/тис. куб. м без ПДВ, тарифу на транспортування і коефіцієнта, застосовуваного при замовленні потужності на добу.