Економіка

15:21 02.01.2023

Вимога до локалізації в публічних закупівлях із 1 січня збільшується до 15% із 10% - нардеп

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Вимога до локалізації в публічних закупівлях із 1 січня збільшується до 15% із 10% - нардеп

Вимога до місцевої складової в окремих групах товарів під час здійснення публічних держзакупівель із 1 січня 2023 року збільшується із 10% до 15%, нагадав народний депутат Дмитро Кисилевський.

"Нагадаю учасникам та замовникам публічних закупівель, що з 1 січня 2023 року підвищується вимога до місцевої складової з 10% до 15% для окремих груп товарів: таких як міський та залізничний транспорт, комунальна і спецтехніка, енергетичне обладнання тощо", - написав Кисилевський у понеділок у фейсбуці.

Він зазначив, що Мінекономіки веде з серпня 2022 року реєстр товарів із зазначеним ступенем локалізації, і повідомив, що за чотири місяці понад 250 підприємств зареєстрували близько 2 тис. товарів, зокрема 750 мають ступінь локалізації понад 40% і лише 400 – менше ніж 15%.

"У багатьох товарних позиціях наявна неабияка конкуренція. Наприклад, дизель-генератори зареєстрували 58 компаній, насоси та компресори – 24 підприємства, а спеціальну вантажну техніку – понад 30", - написав Кисилевський.

Як повідомлялося, вимогу до локалізації запроваджено змінами до закону про публічні закупівлі, які Верховна Рада затвердила в грудні 2021 року. Вони почали діяти з 14 липня 2022 року після затвердження Кабміном підзаконних актів.

Вимога до локалізації щороку збільшуватиметься на 5%, аж дійде до 40% у 2028 році. Вона не поширюється на країни, які ратифікували договір GPA про закупівлю в рамках СОТ, зокрема США та країни ЄС.

 

Теги: #держзакупівлі #кисилевський

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