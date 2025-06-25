Інтерфакс-Україна
Економіка
14:35 25.06.2025

Раді пропонується запровадити компенсацію промінвестицій через податки залежно від обсягу інвестпроєкту – Кисилевський

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Раді пропонується запровадити компенсацію промінвестицій через податки залежно від обсягу інвестпроєкту – Кисилевський

Запровадження європейської системи компенсації промислових інвестицій через податки, яка сприятиме будівництву нових заводів, пропонують народні депутати України, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Довгоочікуваний історичний крок на шляху сприяння інвестиціям у будівництво нових заводів. Законопроєкти про компенсацію інвестицій через податки - вже у Раді! №13414 і №13415", - написав ініціатор та співавтор документів у Facebook в середу.

Він уточнив, що законопроєкти зареєстровано спільно з парламентаріями Данилом Гетьманцевим, Андрієм Мотовиловцем, Дмитром Наталухою - разом 55 народних депутатів з різних фракцій і груп.

Інвестиційні проєкти, які можна буде компенсувати через власні податки підприємства, має бути реалізовано у переробній промисловості.

Частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестпроекту: від EUR100 тис. до EUR1 млн – 70%; від EUR1 млн  до EUR20 млн – 50%; від EUR20 млн до EUR50 млн – 30%.

Зокрема, компенсації підлягають витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури; витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення.

Крім того, компенсуватимуться витрати на придбання нового обладнання та комплектуючих (згідно з УКТЗЕД) та на придбання земельної ділянки.

За інформацією Кисилевського, часткова компенсація витрат на реалізацію інвестпроектів у переробній промисловості здійснюватиметься: через податок на прибуток, імпортний ПДВ на обладнання, імпортне мито на обладнання, податок на майно та земельний податок.

"Часткова компенсація інвестицій через податки - це механізм, який давно й успішно працює у Європейському Союзі. Завдяки цьому інструменту країни ЄС переманили до себе чимало українських промислових підприємств, які здійснювали релокацію із зони бойових дій. Настав час впровадити цей стимул і в Україні", - написав ініціатор законопроєкту.

Він підкреслив, що ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме для інвестицій наявних підприємств, а не тільки нових.

"Дякую! Дуже потрібний розвитку економіки Закон", – написав у коментарі до посту Кисилевського заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Згідно з інформацією на сайті ВР, законопроєкти №13414 та №13415 щодо внесення змін в Податковий і Митний кодекси стосовно компенсації інвестицій через податки зареєстровано 25 червня. Тексти документів наразі відсутні.

Як повідомлялося, голова фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія та голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подали на реєстрацію у ВР  розроблений разом з Міністерством оборони пакет законопроєктів про Defence City, який передбачає пільгові умови роботи для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Зокрема, передбачаються податкові пільги до 1 січня 2036 року у вигляді звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку.

Теги: #кисилевський #системи_компенсації

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