Економіка

04:35 02.01.2023

Україна розраховує на підтримку Бразилії у питаннях безпеки та економічного співробітництва

1 хв читати
Україна розраховує на підтримку Бразилії у питаннях безпеки та економічного співробітництва

Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко представила новообраному президенту Бразилії українську Формулу миру та можливості для економічного співробітництва між країнами.

Формулу миру президента Володимира Зеленського сторони обговорили під час робочого візиту Свириденко до Бразилії.

Зустріч відбулася напередодні церемонії інавгурації Луїса Інасіу Лули да Сілви. "Від імені України дозвольте привітати вас із перемогою на президентських виборах у Бразилії. Україна розраховує на активну співпрацю з Бразилією та зміцнення стратегічного партнерства для гарантування демократії, миру та безпеки", - сказала перша віцепрем'єрка.

"Ми щиро вдячні Федеративній Республіці Бразилія за підтримку у цей драматичний для України час", - зазначила Свириденко.

Свириденко висловила сподівання, що Бразилія підтримає запропоновану Формулу миру, яка стане вагомим внеском у досягнення миру в Україні та в усьому світі.

Також під час зустрічі сторони обговорили зміцнення економічної співпраці між країнами та участь Бразилії у відновленні України.

Церемонія інавгурації президента Федеративної Республіки Бразилія відбулася 1 січня 2023 року о 20:00 за київським часом.

Луїса Інасіу Лулу да Сілву було обрано президентом Федеративної Республіки Бразилія на національних виборах 30 жовтня 2022 року.

 

 

Теги: #україна #співпраця #бразилія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:24 02.01.2023
Захід має бути готовим до довгострокової підтримки України в її протистоянні з РФ

Захід має бути готовим до довгострокової підтримки України в її протистоянні з РФ

04:02 02.01.2023
У Німеччині розпочали виготовлення для України самохідних установок RCH 155

У Німеччині розпочали виготовлення для України самохідних установок RCH 155

18:07 31.12.2022
Зеленський: Ракетний обстріл сьогодні – ще один доказ того, що допомогу Україні треба збільшувати

Зеленський: Ракетний обстріл сьогодні – ще один доказ того, що допомогу Україні треба збільшувати

08:10 31.12.2022
РФ, ймовірно, наростила надходження іранських "Shahed", враховуючи збільшення атак цими БПЛА

РФ, ймовірно, наростила надходження іранських "Shahed", враховуючи збільшення атак цими БПЛА

07:28 31.12.2022
Суховантаж доправить українську соняшникову олію до Великої Британії

Суховантаж доправить українську соняшникову олію до Великої Британії

02:45 31.12.2022
Ворог у п'ятницю 139 разів обстрілював п'ять ОТГ Сумської області

Ворог у п'ятницю 139 разів обстрілював п'ять ОТГ Сумської області

00:11 31.12.2022
В Одесі на новорічні свята можуть забезпечити побутових споживачів електроенергією

В Одесі на новорічні свята можуть забезпечити побутових споживачів електроенергією

00:08 31.12.2022
Глава Міноборони України закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації

Глава Міноборони України закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації

20:05 30.12.2022
Генерал Годжес: Не надавши Україні засобів для дальніх ударів, ми надали Росії сховище, з якого вона вбиває українців

Генерал Годжес: Не надавши Україні засобів для дальніх ударів, ми надали Росії сховище, з якого вона вбиває українців

19:08 30.12.2022
Уряд за час війни виділив понад 1,2 трлн грн на фінансування сектору безпеки та оборони - Шмигаль

Уряд за час війни виділив понад 1,2 трлн грн на фінансування сектору безпеки та оборони - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Енергосистема України залишається стабільною, служби ліквідовують наслідки російських атак - Шмигаль

ДТЕК повідомив про обмеження промисловості на вихідні, щоб уникнути відключень е/е населенню

Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень – ДТЕК

"Укрнафта" має намір активно виходити на ринок постачання природного газу кінцевим споживачам

Топменеджери "Укренерго" прогнозують відновлення електропостачання знеструмленим через атаки РФ споживачам найближчим часом

ОСТАННЄ

Велика Британія припиняє імпорт зрідженого газу з Росії

Надходження за лінією Державної податкової служби в 2022 р. до держбюджету зросли на 13% - голова комітету ВР

Енергосистема України залишається стабільною, служби ліквідовують наслідки російських атак - Шмигаль

ДТЕК повідомив про обмеження промисловості на вихідні, щоб уникнути відключень е/е населенню

Постачання дизпалива з Угорщини нафтопродуктопроводом "Самара-Західний напрямок" у 2022р. склали 114 тис. тонн

Чистий продаж НБУ цього тижня підскочив майже до $1,1 млрд

Затверджено 89% місцевих бюджетів - Мінфін

Кабмін схвалив План дій органів влади з відновлення деокупованих територій

"Нафтогаз" назвав 579 АЗК, де можна заправитися в умовах блекауту

Роботу соціальних просторів "Сфери світла" продовжено до 5 січня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА