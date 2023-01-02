Україна розраховує на підтримку Бразилії у питаннях безпеки та економічного співробітництва

Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко представила новообраному президенту Бразилії українську Формулу миру та можливості для економічного співробітництва між країнами.

Формулу миру президента Володимира Зеленського сторони обговорили під час робочого візиту Свириденко до Бразилії.

Зустріч відбулася напередодні церемонії інавгурації Луїса Інасіу Лули да Сілви. "Від імені України дозвольте привітати вас із перемогою на президентських виборах у Бразилії. Україна розраховує на активну співпрацю з Бразилією та зміцнення стратегічного партнерства для гарантування демократії, миру та безпеки", - сказала перша віцепрем'єрка.

"Ми щиро вдячні Федеративній Республіці Бразилія за підтримку у цей драматичний для України час", - зазначила Свириденко.

Свириденко висловила сподівання, що Бразилія підтримає запропоновану Формулу миру, яка стане вагомим внеском у досягнення миру в Україні та в усьому світі.

Також під час зустрічі сторони обговорили зміцнення економічної співпраці між країнами та участь Бразилії у відновленні України.

Церемонія інавгурації президента Федеративної Республіки Бразилія відбулася 1 січня 2023 року о 20:00 за київським часом.

Луїса Інасіу Лулу да Сілву було обрано президентом Федеративної Республіки Бразилія на національних виборах 30 жовтня 2022 року.