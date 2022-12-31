Економіка

17:01 31.12.2022

Надходження за лінією Державної податкової служби в 2022 р. до держбюджету зросли на 13% - голова комітету ВР

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Надходження за лінією Державної податкової служби в 2022 р. до держбюджету зросли на 13% - голова комітету ВР

Надходження податків та інших зборів до загального фонду державного бюджету в 2022 році в частині адміністрованих Державною податковою службою платежів, становлять 694,4 млрд грн, що на 4,5 млрд грн, або 0,6% нижче за індикативні показники, повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Понад минулорічний факт січня-грудня 2021 року сплачено 80,0 млрд грн (+13,0%)", - написав він у телеграмі в суботу.

Гетманцев уточнив, що за грудень 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 55,8 млрд грн, що на 12,6%, або 6,2 млрд грн більше індикатива, і на 12,3%, або 6,1 млрд грн більше за план 2021 року.

За його даними, багато в чому такі показники зумовлені зростанням надходжень за податком на додану вартість (ПДВ) із вироблюваних товарів порівняно з минулим роком майже в 1,4 раза, або на 58,1 млрд грн - до 213,9 млрд грн. Це також на 19,1%, або 34,3 млрд грн більше за індикативний план.

Голова комітету додав, не уточнивши обсягу відшкодування ПДВ, що в грудні індикативні показники з надходження цього податку перевиконані на 22,5%, або на 3,2 млрд грн, і становлять 17,5 млрд грн, що на 13,4%, або 2,1 млрд грн більше за факт грудня 2021 року.

Гетманцев також зазначив, що акцизний податок (вироблений + ввезений) приніс бюджету 8,6 млрд грн, або плюс 270 млн до показника Мінфіну.

Напередодні Держмитслужба повідомила, що в 2022 році перерахувала до держбюджету 300,8 млрд грн митних платежів, зокрема в грудні 36,7 млрд грн порівняно 33,4 млрд грн у листопаді та 32,5 млрд грн у жовтні.

Відомство нагадало, що в довоєнних січні та лютому цього року надходження становили відповідно до 37,2 млрд грн і 39,6 млрд грн, після чого обрушилися у березні-червні до відповідно до 7,7 млрд грн, 8,8 млрд грн, 9,5 млрд грн і 12,7 млрд грн.

Проте в подальші місяці, зокрема завдяки скасуванню на початку війни пільг при імпорті, вони істотно зросли, сягнувши вже в липні 22,9 млрд грн і по 30 млрд грн у серпні та вересні.

Як повідомлялося з посиланням на Мінфін, надходження за лінією Державної податкової служби до загального фонду держбюджету в 2021 році становили 614,4 млрд грн - на 3,1%, або на 18,4 млрд грн вище за розпис.

Митні надходження минулого року принесли загальному фонду 409,3 млрд грн, спеціальному - ще 75,6 млрд грн, що сумарно на 35%, або 126,3 млрд грн більше за показник 2020 року. Зокрема, в грудні 2021 року сумарно перерахування Держмитслужби становили 52,7 млрд грн, а загалом за час дії воєнного стану в Україні (від 24 лютого) - 226,4 млрд гривень митних платежів.

Слід зазначити, що в умовах воєнного стану збережено функціональність і позитивну динаміку збільшення перерахувань митних та інших платежів у дохідну частину бюджету.

Так, показники надходжень зросли з 7,7 млрд грн у березні до 36,7 млрд грн у грудні поточного року.

Теги: #бюджет #гетманцев

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