Економіка

17:59 30.12.2022

Затверджено 89% місцевих бюджетів - Мінфін

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Затверджено 89% місцевих бюджетів - Мінфін

Депутати місцевих рад затвердили 1425 місцевих бюджетів станом на 30 грудня 2022 року, що становить 89% від загальної кількості (1597), повідомило Міністерство фінансів у п'ятницю.

За його даними, затверджено 24 обласні бюджети та бюджет Києва, 104 районні бюджети зі 119, а також 1286 бюджетів територіальних громад (не затверджено - 152).

У Мінфіні зазначили, що станом на сьогодні у повному обсязі затверджено місцеві бюджети лише Дніпропетровської та Житомирської областей - відповідно 101 та 71 бюджет.

Згідно з оприлюдненими даними, найменша частка затверджених місцевих бюджетів - у Донецькій та Запорізькій областях: 54,8% у кожній області. Від 60% до 80% місцевих бюджетів затверджено у Херсонській і Тернопільській областях, від 80% до 90% - у Рівненській, Чернігівській, Сумській та Одеській областях, тоді як у решті областей бюджети схвалено на 90% і більше.

У повідомленні наголошується, що для повноцінного функціонування установ бюджетної сфери, безперервного надання послуг споживачам, органам місцевого самоврядування необхідно прискорити процес затвердження місцевих бюджетів та подати інформацію до Мінфіну за допомогою інформаційно-аналітичної системи "LOGICA".

Теги: #бюджет #мінфін

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