Економіка

11:25 26.12.2022

Україна у 2022 році стала дев'ятим найбільшим світовим виробником пшениці – ЗМІ

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Україна у 2022 році стала дев'ятим найбільшим світовим виробником пшениці – ЗМІ

Україна за підсумками 2022 року стала дев'ятим найбільшим виробником пшениці з показником 20,5 млн тонн, що на третину нижче від минулорічних показників через розв'язану РФ повномасштабну військову агресію.

Як повідомляється на сайті Finance.yahoo, Україну цього сезону випередили за виробництвом пшениці Китай (138 млн тонн), ЄС (134,7 млн тонн), Індія (103 млн тонн), Росія (91 млн тонн), США (44, 9 млн тонн), Канада (35 млн тонн), Австралія (33 млн тонн) та Пакистан (26,4 млн тонн).

У свою чергу Україна виробила більше пшениці, ніж Аргентина (17,5 млн. тонн), Туреччина (17,25 млн тонн), Велика Британія (14,6 млн тонн), Іран (13,2 млн тонн), Казахстан (13 млн тонн), Єгипет (9,8 млн тонн), Бразилія (9,2 млн тонн) та Узбекистан (6,6 млн тонн).

За даними видання, загальна посівна площа пшениці у 2022 році перевищила 220 млн га в усьому світі. Пшеницю виробляють і розвинені, і країни, що розвиваються. Водночас на розвинені регіони припадає 50% усього світового виробництва пшениці, а загальна посівна площа становить 53%. Близько 70% виробленої у світі пшениці використовують у їжу, 20% - для тваринництва, а 2-3% - у промисловості.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році зібрала рекордний урожай зернових, зернобобових та олійних культур у 106 млн тонн: зернових та зернобобових – 84 млн грн, а олійних – 22,6 млн тонн.

Загалом минулого року було зібрано 32,4 млн тонн пшениці, 40 млн тонн кукурудзи, 10 млн тонн ячменю, 581,5 тис. тонн гороху, 191 тис. тонн проса, 110 тис. тонн гречки. Урожай соняшнику становив 16,3 млн тонн, сої – 3,4 млн тонн, ріпаку – 2,9 млн тонн.

Теги: #україна #пшениця #виробник

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