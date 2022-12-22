Зеленський везе зі США домовленості на допомогу енергетикам

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників у сфері енергетики з професійним святом та сказав, що везе їм у допомогу домовленості зі США.

"Сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні День працівників та працівниць енергетики", - сказав він у відеозверненні у четвер.

"Я вітаю всіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу теж веземо нові домовленості!" - сказав він.