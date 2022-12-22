Економіка

18:35 22.12.2022

Зеленський везе зі США домовленості на допомогу енергетикам

1 хв читати
Зеленський везе зі США домовленості на допомогу енергетикам

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників у сфері енергетики з професійним святом та сказав, що везе їм у допомогу домовленості зі США.

"Сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні День працівників та працівниць енергетики", - сказав він у відеозверненні у четвер.

"Я вітаю всіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу теж веземо нові домовленості!" - сказав він.

Теги: #сша #енергетика #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:48 22.12.2022
Голова профільного комітету Ради радить бізнесу купувати газові електростанції

Голова профільного комітету Ради радить бізнесу купувати газові електростанції

20:42 22.12.2022
Зеленський привітав дипломатів зі святом

Зеленський привітав дипломатів зі святом

20:18 22.12.2022
Вітрогенерація України у 2022 р. через війну додала в потужності в 10 разів менше за прогнозоване

Вітрогенерація України у 2022 р. через війну додала в потужності в 10 разів менше за прогнозоване

20:07 22.12.2022
Уряд може дати бізнесу гарантії енергопостачання на обсяг імпортованої е/е

Уряд може дати бізнесу гарантії енергопостачання на обсяг імпортованої е/е

19:09 22.12.2022
Ситуація з електропостачанням у Києві покращилася на лівому березі – голова YASNO

Ситуація з електропостачанням у Києві покращилася на лівому березі – голова YASNO

18:29 22.12.2022
Зеленський розповів Дуді про почуте у США

Зеленський розповів Дуді про почуте у США

18:25 22.12.2022
Зеленський везе з Вашингтону рішення, яких очікували Сили оборони

Зеленський везе з Вашингтону рішення, яких очікували Сили оборони

17:08 22.12.2022
Зеленському краще знати, що стратегічний терпець Ірану щодо необґрунтованих звинувачень не безмежний - речник МЗС

Зеленському краще знати, що стратегічний терпець Ірану щодо необґрунтованих звинувачень не безмежний - речник МЗС

16:51 22.12.2022
Зеленський дорогою з Вашингтону до Києва зустрівся з Анджеєм Дудою

Зеленський дорогою з Вашингтону до Києва зустрівся з Анджеєм Дудою

15:57 22.12.2022
Пелосі: Зеленський надихнув нас своїм посланням про єдність і стійкість перед агресією РФ

Пелосі: Зеленський надихнув нас своїм посланням про єдність і стійкість перед агресією РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

G7 мобілізувала для України на 2023 рік до $32 млрд і закликає до фінансової програми з МВФ – заява міністрів фінансів

Україна звернеться за емісійним фінансуванням до НБУ в 2023 році тільки в крайньому випадку - меморандум з МВФ

Кабмін ініціює скасування з 1 липня-2023 мораторію на податкові перевірки, 2% "спрощенки" та поновлення відповідальності за РРО - меморандум із МВФ

Інфляція в Україні 2023 р. знизиться до 22,5%, профіцит поточного рахунку зміниться дефіцитом у $5,7 млрд – Меморандум із МВФ

Україна розраховує до кінця року підписати меморандум щодо нового макрофіну від ЄС, а в січні отримати перші EUR3 млрд - Шмигаль

ОСТАННЄ

АМКУ оштрафував виробника чаю Greenfield, TESS і кави Jardin та "Жокей" на 80 млн грн за приховування зв'язків із РФ

Нацбанк оновить стратегію розвитку фінсектору для безпечного згортання надзвичайних заходів

США запровадили санкції проти десяти компаній РФ, пов'язаних із судноплавством

G7 мобілізувала для України на 2023 рік до $32 млрд і закликає до фінансової програми з МВФ – заява міністрів фінансів

Мінфін оприлюднив Меморандум економічної та фінансової політики з МВФ

Україна звернеться за емісійним фінансуванням до НБУ в 2023 році тільки в крайньому випадку - меморандум з МВФ

СБ виділить Україні позику на $100 млн і $10 млн безповоротної грантової допомоги для відновлення та розвитку системи охорони здоров'я

ЛСОУ та АСБ об'єднуються для консолідації та розвитку страхового ринку

Кабмін ініціює скасування з 1 липня-2023 мораторію на податкові перевірки, 2% "спрощенки" та поновлення відповідальності за РРО - меморандум із МВФ

Інфляція в Україні 2023 р. знизиться до 22,5%, профіцит поточного рахунку зміниться дефіцитом у $5,7 млрд – Меморандум із МВФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА