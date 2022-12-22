Економіка

18:21 22.12.2022

США запровадили санкції проти десяти компаній РФ, пов'язаних із судноплавством

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США запровадили санкції проти десяти компаній РФ, пов'язаних із судноплавством

Мінфін США в четвер вніс до санкційних списків десять російських компаній, які мають стосунок до судноплавства.

У документі Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) йдеться, що під санкції, зокрема, потрапили АТ "Концерн "Моринформсистема-Агат", "ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей", АТ "Аккумуляторная компания "Ригель", ЗАТ "Центральный научно-исследовательский институт судового машиностроения", АТ "Морские навигационные системы", Інститут океанології імені П.П. Ширшова РАН.

Чинність санкцій щодо цих структур передбачає заморожування активів.

Теги: #санкції #мінфін_сша

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