Кабмін ініціює скасування з 1 липня-2023 мораторію на податкові перевірки, 2% "спрощенки" та поновлення відповідальності за РРО - меморандум із МВФ

Уряд України за технічної допомоги МВФ працюватиме над розробленням інтегрованої дорожньої карти заходів податкової політики та адміністрування податків для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкового адміністрування та політики, йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) PMB.

Згідно з ним, у найближчому майбутньому це передбачатиме подання до ВР трьох законопроєктів із набуттям чинності з 1 липня (структурний маяк на кінець січня): про скасування мораторію на здійснення податкових перевірок; про скасування спрощеної системи зі ставкою єдиного податку 2% та відновлення довоєнного режиму для цих платників податків і забезпечення ефективного та повноцінного застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у закладах роздрібної торгівлі (і пов'язаної з ними розрахунково-платіжної інфраструктури), зокрема поновлення відповідальності за порушення цих вимог.

"Крім того, ми працюємо над упровадженням автоматичного обміну інформацією з метою оподаткування (Загальний стандарт звітності, або CRS) та маємо намір запропонувати відповідні законодавчі ініціативи", – зазначається у документі.

За розрахунками уряду, приблизний приріст надходжень у 2023 році від скасування змін спрощеного режиму оподаткування оцінюють приблизно на рівні 0,13% ВВП у 2023 році за оцінки дефіциту бюджету у 21,6% ВВП.

"Ми також продовжуємо працювати над ширшим дизайном податкової політики та заходами щодо побудови сучасної системи адміністрування доходів (зокрема включаючи обмеження можливості ухилення від оподаткування ПДФО через використання спрощеного режиму оподаткування платниками податків ІІІ групи), що допоможе нам досягти цілей у післявоєнний період", – наголошується у меморандумі.