ЄК провела першу нараду з промисловцями щодо плану спільних закупівель газу в Євросоюзі

Заступник голови Єврокомісії (ЄК) Марош Шефчович провів першу нараду представників промисловості щодо спільних закупівель газу в ЄС.

"Як ви знаєте, вчора міністри енергетики ухвалили постанову, яка дає нам необхідну правову базу. Ось чому сьогодні вранці я провів перший віртуальний круглий стіл промисловців високого рівня за участю 32 компаній", - заявив заступник голови ЄК журналістам у Брюсселі у вівторок.

За його словами, нарада "знаменує собою офіційний початок нашої роботи".

"Ми багато чого досягли цього року, щоб скоротити використання російського газу. Останні дані також показують, що ми знаходимося на шляху до досягнення мети зі скорочення попиту на газ на 15%. Але ми знаємо, що наступний рік принесе нові виклики. За даними Міжнародного енергетичного агентства, наступного року ми можемо зіткнутися з потенційним браком близько 30 млрд кубометрів природного газу", - сказав Шефчович.

Тому, зазначив він, дискусія з промисловцями була зосереджена на необхідності їхньої "справжньої участі у спільних закупівлях газу, щоб допомогти уникнути ризику дефіциту".

"Нашим пріоритетом є вжиття всіх необхідних заходів щодо агрегування попиту та проведення спільних тендерів задовго до початку сезону заповнення газосховищ у наступному році. Є політична воля, і тепер я радий бачити, що конструктивний підхід нашої газової галузі відіграє свою важливу роль. Не можна гаяти час, оскільки будь-яка затримка матиме свою ціну", - сказав заступник голови ЄК.

Шефчович зазначив, що оптимізація інфраструктури - це ще один важливий елемент спільних закупівель. Повинні бути усунені існуючі вузькі місця та звільнені потужності, щоб забезпечити готовність ЗПГ-терміналів і підземних сховищ до прийому спільно закупленого газу.

"Що стосується пропозиції, ми продовжимо наш енергетичний діалог зі США, Норвегією та іншими партнерами. Ми маємо більш ефективно координувати дипломатичні відносини ЄС та держав-членів з нашими ключовими енергетичними партнерами. Тому що коли ми діємо спільно і говоримо в один голос, ми справді можемо посилити нашу переговорну позицію", – вважає заступник голови Єврокомісії.

Він повідомив, що для просування цієї роботи має намір скликати у січні керівну раду, яка складається з представників держав-членів ЄС.

Шефчович пояснив подальший перебіг дій. По-перше, обрати до січня 2023 постачальника послуг для організації IT-платформи з агрегації попиту. По-друге, опублікувати сукупний попит та організувати тендери для залучення пропозицій ранньою весною 2023 року. По-третє, укласти угоду про першу спільну закупівлю, зокрема за довгостроковими контрактами з постачальниками газу задовго до літа наступного року.