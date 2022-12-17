Перший плавучий СПГ-термінал запрацював у ФРН

У ФРН в суботу почав роботу перший у країні плавучий СПГ-термінал, повідомляє агентство ЕФЕ.

Термінал перебуває в порту міста Вільгельмсхафен. Він прийняв у суботу судно з вантажем з Іспанії. На церемонії відкриття були присутні канцлер ФРН Олаф Шольц і кілька міністрів.

"Це перший з п'яти СПГ-терміналів, які ми запланували як заміну російському газу. Це гарантує, що ми за жодних обставин не залишимося без поставок", - наводить ЕФЕ слова Шольца.

"Ми побудували цей термінал в рекордні терміни", - додав він.