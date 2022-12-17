Економіка

11:18 17.12.2022

Українці можуть продавати вироблену генераторами до 5 МВт електроенергію без ліцензій - Гетманцев

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Українці можуть продавати вироблену генераторами до 5 МВт електроенергію без ліцензій - Гетманцев

Бізнес має право продавати електроенергію, яка виробляється генераторами, без отримання ліцензій, однак потужність обладнання не повинна перевищувати 5 МВт, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Діяльність законна, ліцензуванню не підлягає (обладнання потужністю до 5 мегават), платниками акцизу на ел/ен є тільки ліцензіати. Продавайте, будь ласка, стільки, скільки можете", – написав він у телеграм-каналі.

Раніше "Суспільне" повідомило, що правоохоронці в Одесі зобов'язали заплатити штраф у 34 тис.грн місцевого підприємця Дмитра Осовського. Бізнесмен влаштував у приміщенні житлового масиву хаб і почав надавати людям доступ до інтернету та електроенергії за 50 грн. Згідно з даними ЗМІ, поліцейські звинуватили його в незаконному продажу електроенергії.

 

Теги: #енергетика #гетманцев

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