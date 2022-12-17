Економіка

06:54 17.12.2022

Чистий продаж НБУ цього тижня виріс до $834,1 млн

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Чистий продаж НБУ цього тижня виріс до $834,1 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) виріс четвертий тиждень поспіль і цього разу значно - до $834,1 млн із $580,8 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 12 листопада до 16 грудня він придбав $7,3 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $841,4 млн порівняно з $583,4 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку гривня за підсумками тижня залишилася на рівні близько 39,95 грн/$1 за вузького спреду.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в листопаді скоротився до $1,57 млрд із $2,03 млрд у жовтні, $2,75 млрд у вересні, а міжнародні резерви зросли на 10,7% – до $27,42 млрд.

Загалом із початку року до 16 грудня включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 250,4 млн та EUR111,0 млн, а продав $24 млрд 829,7 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Зокрема з початку війни купівля валюти досягла $2 млрд 593,5 млн та EUR111,0 млн, а продаж – $22 млрд 59,5 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

 

 

Теги: #нбу #інтервенції

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