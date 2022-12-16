Перелік торгових мереж, ТРЦ та інших закладів у Києві, які працюватимуть у блекаут
Мер Києва Віталій Кличко опублікував перелік торгових мереж, торгово-розважальних центрів, аптек та інших закладів, які зможуть працювати під час тривалих відключень електроенергії.
Як уточнив мер у телеграм-каналі, графіки роботи під час відключень можуть бути скорочені.
Торгові мережі: https://tinyurl.com/2wundzdr
ТРЦ: https://tinyurl.com/w22r77e5
Комунальні ринки: https://tinyurl.com/fd95bf6b
С/г ярмарки: https://tinyurl.com/29fxpcj9
Заклади побутового обслуговування: https://tinyurl.com/y5282vcx
Заклади харчування: https://tinyurl.com/5n75nza6
СТО та автотовари: https://tinyurl.com/27t824ac
Приватні медзаклади: https://tinyurl.com/7vjmfrdy
Аптеки КП "Фармація": https://tinyurl.com/44wcz9aw
Ветклініки та зоомагазини: https://tinyurl.com/3nje8whn
Банки: https://tinyurl.com/897vy75x
Відділення "Укрпошти": https://tinyurl.com/525yfyty