"Укрзалізниця" не може за допомогою демпінгу "збити" ціни на перевезення зернових

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) займає близько чверті ринку перевезень зернових вантажів залізницею, тому не може за рахунок пропозиції вагонів за цінами нижчими за ринкові знизити вартість їх оренди, хоча у вересні цього року намагалася це зробити.

Таку думку висловив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов на конференції "Ведення агробізнесу в Україні", яку організувала асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

"У жовтні розпочався збір пізньої групи зернових. Попит зріс і зросла вартість вагону. "Укрзалізниця" не може суттєво впливати на цей ринок. Були пропозиції за рахунок нашого вагону збити ціну на ринку, що ми намагалися зробити у вересні, але це не є нашим завданням. У нас є завдання забезпечити перевезення та ефективне використання наданого активу. Держава нам дала 7 тис. зерновозів на користування, і ми їх ефективно використовуємо", - заявив представник УЗ під час пресконференції.

"Вони мають заробляти гроші. Завданням "Укрзалізниці" не є за рахунок зменшення надходжень від вагонної складової підтримати будь-кого. Це, гадаю, завдання Міністерства агрополітики", - додав Ткачов.

За його словами, лише 25-27% зернових вантажів перевозяться вагонами "Укрзалізниці", решта 73-75% припадає на вагони приватних компаній, яких у країні понад сотню. При цьому ринок таких перевезень нерегульований і держава в нього не втручається.

"Справді, ціна на зерновоз була піднята, тому що це сезонний вид транспорту, і його вартість за рік справді може коливатися від 200 грн до 20 тис. грн. Якщо зростає попит, відповідно зростає вартість вагонів. Вартість самого перевезення не може змінюватися, а вартість вагонів коливається. І це зростання вартості вагонів відбувається за рахунок того, що аграрії хочуть вивезти за рік 50 млн тонн зерна, хоча інфраструктура здатна перевезти на місяць 3 млн тонн, або 30 млн тонн за рік", - зазначив Ткачов.

Він уточнив, що цей дисбаланс попиту та пропозиції закінчується зростанням вартості вагонної складової. Так, у вересні добова вартість вагона-зерновозу в середньому становила до 5 тис. грн., у жовтні – 12 тис. грн., у листопаді – 4 тис. грн., у грудні – 5 тис. грн.

Ткачов також повідомив, що на цей час УЗ передає через усі наземні прикордонні переходи приблизно 1700 вагонів на добу. Це становить приблизно половину загального потенціалу перевезень компанії. Таке скорочення спричинене повномасштабним озброєним російським вторгненням в Україну.