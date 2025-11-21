Рух приміських рейсів на Дніпропетровщині змінено через підвищену небезпеку – регіональна філія "Придніпровська залізниця"

Внаслідок підвищеної небезпеки сьогодні, 21 листопада, не курсуватиме поїзд №6291 сполученням Павлоград-1 - Синельникове-1, також обмежено маршрут поїзда №6280 Дніпро-Гол. – Синельникове-1 (замість Дніпро-Гол. - Павлоград-1), повідомила регіональна філія "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця".

"Через підвищену небезпеку введено оперативні зміни в русі приміських рейсів на Дніпропетровщині", - написала філія у Facebook у п’ятницю ввечері.

Раніше АТ "Укрзалізниця" у коментарях під дописом на своїй сторінці у Facebook повідомляла про те, що відновлення сполучень з Павлоградом на Дніпропетровщині та Шосткою на Сумщині можливе після того, як військові нададуть гарантії безпечного руху.

17 листопада "Укрзалізниця" також зазначала, що через бойові дії на Дніпропетровщині тимчасово скасовано та затримано низку поїздів.