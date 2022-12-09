Голова "Укренерго": Наративи про експорт е/е з України покликані відвернути увагу від справжнього винуватця обмежень електроспоживання – Росії

Фейкову інформацію про експорт української електроенергії після 11 жовтня розганяють в інформпросторі з подачі РФ, щоб відвернути увагу від того, що саме країна-агресор є причиною обмежень електроенергії в Україні, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Україна не експортує е/е з 11 жовтня. Крапка. Коли розганяють ці фейки, ми вважаємо, що це російська ІПСО. Ці наративи покликані відвернути увагу від одного простого факту: ми наразі маємо обмеження електроспоживання у всій країні не тому, що хтось її експортує, не тому, що хтось повільно ремонтує, а тому, що у нас практично щотижня відбувається масована ракетна атака РФ на українську енергосистему", – сказав він під час брифінгу у Медіацентрі "Україна-Укрінформ" у Києві у п'ятницю.

Він зазначив, що "Укренерго" навіть не розподіляє доступ до міждержавних ліній електропередач для експорту.

Водночас він закликав не плутати комерційний експорт із технічними перетіканнями електроенергії, що виникають між об'єднаними енергосистемами.

"Електроенергія, на жаль, не в курсі, що є кордони між державами. Коли енергосистеми з'єднані між собою, як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька та польська, є так звані технічні перетікання. Як правило, вони дуже невеликі, десятки МВт, але сальдо завжди близько до нуля", – пояснив голова національної енергокомпанії.

Він також зазначив, що бувають іще кільцеві перетікання, обсяги яких можуть бути більшими.

"Наприклад у Румунії на півдні країни досить розвинена ВДЕ-генерація, але зв'язки між півднем і північчю Румунії слабкі, й для того щоб електроенергія могла дійти з півдня до півночі, вона має пройти територію Молдови, України, Угорщини та потрапити назад до Румунії. Це як приклад маршруту, яким подорожує електроенергія в об'єднаній українсько-європейській системі", – описав ситуацію Кудрицький.

За його словами, очевидно, що в такій ситуації, скільки е/е потрапило в Україну, стільки й повернулося.

"В українській енергосистемі електроенергії менше не стає, і вся електрична енергія, згенерована українськими станціями, залишається в Україні", – наголосив голова "Укренерго".