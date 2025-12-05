Victoria's Secret у III фінкварталі скоротила чистий збиток на третину, поліпшила річний прогноз

Американська Victoria’s Secret & Co., що володіє однойменним брендом спідньої білизни, у третьому кварталі 2025 фінансового року скоротила чистий збиток на третину, збільшила виручку на 9,2%.

Як повідомляють у пресрелізі компанії, її чистий збиток за квартал, що завершився 1 листопада, становив $37,348 млн, або 46 центів із розрахунку на акцію, порівняно з $56,227 млн, або 71 центом на акцію, за зіставний період роком раніше. Скоригований збиток скоротився до 27 центів на папір з 29 центів.

Виручка піднялася до $1,47 млрд з $1,35 млрд роком раніше. Зіставний продаж підвищився на 8%.

Опитані FactSet аналітики в середньому оцінювали скоригований збиток компанії на рівні 59 центів на папір за виручки в $1,41 млрд і зростання продажів на 3%. Сама компанія прогнозувала збиток у 55-75 центів і виручку в $1,39-1,42 млрд.

Victoria’s Secret поліпшила прогноз для скоригованого прибутку у 2025 фінроці до $2,4-2,65 на акцію порівняно з раніше очікуваними $1,8-2,2, для виручки - до $6,45-6,48 млрд із $6,33-6,41 млрд.

У четвертому фінкварталі компанія розраховує отримати виручку в районі $2,17-2,2 млрд, а також прогнозує чистий скоригований прибуток $2,2-2,45 на папір.

Котирування акцій Victoria’s Secret злетіли на 15,6% на попередніх торгах. Капіталізація компанії за останні три місяці підскочила на 58% (до $3,3 млрд), тоді як фондовий індекс S&P 500 додав 5,8%.