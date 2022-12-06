Економіка

19:16 06.12.2022

Україна отримає грант на 200 млн євро від Німеччини для підтримки ВПО

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Україна отримає грант на 200 млн євро від Німеччини для підтримки ВПО

Міністр фінансів України Сергій Марченко та посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен провели зустріч, під час якої було підписано низку угод, за якими уряд України отримає грант обсягом EUR200 млн для покриття витрат на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО ), повідомляє Міністерство фінансів України.

"Сьогодні міністр фінансів України Сергій Марченко провів робочу зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен. Під час зустрічі було підписано низку угод, за якими уряд України отримає грант обсягом 200 млн євро для покриття витрат на виплату допомоги на проживання ВПО", - сказано у повідомленні відомства на фейсбук-сторінці.

Кошти надійдуть до держбюджету України найближчим часом.

 

 

Теги: #грант #україна #мінфін #німеччина

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