Міжнародні резерви України у листопаді зросли на 10,7% і перевищили довоєнний рівень - НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 грудня 2022 року, згідно з попередніми даними, становлять $27 млрд 422,2 млн (в еквіваленті), що на 10,7% більше, ніж на початок листопада ($25 млрд 244,2 млн), свідчать дані Національного банку України, оприлюднені у вівторок.

"Станом на 1 грудня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $27,951,4 млрд. У листопаді резерви збільшилися на 10,7% завдяки стійким надходженням міжнародної допомоги, меншим обсягам чистого продажу валюти Національним банком і помірним борговим виплатам країни в інвалюті", - пояснив регулятор.

Нацбанк уточнив, що чисті міжнародні резерви в листопаді зросли на 16,1%, або на $2, 463 млрд, - до $17,736 млрд, тоді як у жовтні їх зростання становило 0,6%, або $89 млн (до $15,273 млрд).