Економіка

19:56 05.12.2022

Україна та ОАЕ мають намір укласти угоду про всеосяжне економічне партнерство

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Україна та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) оголосили про намір укласти Угоду про всеосяжне економічне партнерство (CEPA), спільну заяву про це підписали у понеділок перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі Тані бін Ахмед Аль Зейуді, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Угода про всеосяжне економічне партнерство з ОАЕ розкриє повний потенціал нашої співпраці у сфері торгівлі та інвестицій, тим самим допомагаючи нашим бізнес-спільнотам розвиватися та використовувати нові можливості", - цитує відомство Свириденко.

За словами Аль Зейуді, Україна стала першою європейською державою, з якою ОАЕ мають намір укласти CEPA, що наголошує на важливості України для Еміратів як довгострокового торговельного та інвестиційного партнера.

У пресрелізі зазначається, що переговори між Україною та ОАЕ щодо укладання CEPA вже розпочалися. З української сторони переговорну групу очолює заступник міністра економіки – Торговий представник Тарас Качка, який був присутнім під час події у Дубаї.

За результатами 2021 року обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами між країнами зріс до рекордного показника $1,147 млрд, з яких понад 50% – агропродукція та ще 30% – металургія. Обсяг інвестицій ОАЕ в економіку України минулого року сягнув $243,3 млн.

 

 

Теги: #партнерство #економіка #оае

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