Україна та ОАЕ мають намір укласти угоду про всеосяжне економічне партнерство
Україна та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) оголосили про намір укласти Угоду про всеосяжне економічне партнерство (CEPA), спільну заяву про це підписали у понеділок перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі Тані бін Ахмед Аль Зейуді, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
"Угода про всеосяжне економічне партнерство з ОАЕ розкриє повний потенціал нашої співпраці у сфері торгівлі та інвестицій, тим самим допомагаючи нашим бізнес-спільнотам розвиватися та використовувати нові можливості", - цитує відомство Свириденко.
За словами Аль Зейуді, Україна стала першою європейською державою, з якою ОАЕ мають намір укласти CEPA, що наголошує на важливості України для Еміратів як довгострокового торговельного та інвестиційного партнера.
У пресрелізі зазначається, що переговори між Україною та ОАЕ щодо укладання CEPA вже розпочалися. З української сторони переговорну групу очолює заступник міністра економіки – Торговий представник Тарас Качка, який був присутнім під час події у Дубаї.
За результатами 2021 року обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами між країнами зріс до рекордного показника $1,147 млрд, з яких понад 50% – агропродукція та ще 30% – металургія. Обсяг інвестицій ОАЕ в економіку України минулого року сягнув $243,3 млн.