Дубно у цьому ОЗП перевело все опалення на альтернативні газу джерела – міський голова

Дубно (Рівненська область) із населенням майже 40 тис. мешканців вперше у нинішньому осінньо-зимовому періоді перевело все опалення із природного газу на альтернативні види палива, повідомив міський голова Василь Антонюк.

"Цього сезону у нас уже все опалення міста на альтернативних видах. Це, перш за все, тріска, а також пелети, торфобрикет, торфокрихта. Для цього ми перевели на біопаливо п'ять із восьми котелень міста. Дубно цей проєкт коштував приблизно 25 млн грн. Враховуючи реальну вартість природного газу, він окупиться через три-чотири роки", – сказав він у коментарі журналісту агентства "Інтерфакс-Україна" у кулуарах конференції, присвяченій 10-й річниці Угоди мерів-Схід у Тбілісі.

При цьому він припустив, що Дубно став першим містом в Україні, яке реалізувало подібний проєкт.

Антонюк додав, що його реалізація дозволить скоротити викиди СО2 у середньому на 37% при запланованих 30%, а по окремих котельнях цей показник досягає, наприклад, 46% та 48,5%.

Антонюк розповів, що проєкт був задуманий приблизно чотири роки тому.

"Ми побачили тенденцію до збільшення вартості газу, зрозуміли, що цінове зростання буде продовжуватися, і почали завчасно вирішувати цю проблему. Ми не думали, що буде війна, ми просто готували себе до того, що вартість тисячі кубів газу буде постійною проблемою в бюджеті", - описав він досвід міста.

Разом із тим міський голова звернув увагу на те, що газові комунікації не руйнували на випадок суттєвого зниження температури повітря.

"Якщо за вікном буде нижче мінус 20, мінус 25 градусів, то ми будемо змушені підключити газ, тому що за таких температур це ефективніший інструмент підтримувати режим роботи мережі", - пояснив мер.

Ще одним значним проєктом для міста він назвав проєкт комплексної тепломодернізації освітніх закладів обсягом EUR1,3 млн, з яких EUR700 тис. було надано Євросоюзом, а EUR600 тис. виділено з міського бюджету.

Щодо проходження ОЗП, то, за його словами, місто на 80% забезпечене необхідними генераторами на випадок відсутності електрики.

"Хочемо ще закупити генератори, щоб забезпечити себе на 100%, і щоб гарантовано була вода і тепло. Завдяки генераторам, у нас уже була можливість подавати воду та тепло, коли був блекаут", – описав ситуацію Антонюк.

Міський голова також зазначив, що зараз Дубно намагається створити логістичний хаб, про фінансування якого є домовленість із міжнародними фінансовими організаціями, але потрібно ухвалити відповідну урядову постанову.

"Це буде концентрація різних матеріалів, зокрема продуктів харчування, будівельних матеріалів, які потім будуть розходитися по всій Україні, де вони будуть потрібні. Ми зараз працюємо над тим, щоб уряд прийняв відповідну ухвалу", - пояснив мер.

Як повідомлялося, угода мерів – рух за збереження клімату та енергії на місцевому рівні, що об'єднує 11 тис. місцевих та регіональних органів влади із 55 країн.

Одним із напрямів глобальної угоди є Угода мерів у регіоні Східного партнерства або Угода мерів-Схід (CoM East) – це проєкт, що фінансується Європейським Союзом у рамках ініціативи EU4Energy, націлений на об'єднання місцевих, регіональних та національних органів влади у їхньому прагненні розвивати регіональну політику на основі принципів стійкої енергії, посилення енергетичної безпеки та підтримання глобального руху у боротьбі зі зміною клімату.

До Угоди мерів-Схід приєдналися Молдова, Грузія, Азербайджан, Вірменія, Україна. Воно поєднує близько 500 представників зацікавлених сторін, регіональних органів влади, місцевого самоврядування, громад майже із 500 населених пунктів. Україна представлена близько 300 учасниками.

На конференції у Тбілісі з приводу 10-річчя діяльності Угоди мерів-Схід до неї приєдналися ще 20 міст Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану.

Участь Білорусі, яка також 10 років тому приєдналася до проєкту, призупинено у зв'язку з підтримкою російської агресії проти України.