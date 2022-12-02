Економіка

20:53 02.12.2022

Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

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Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

Кабінет Міністрів України розширив перелік енергетичних товарів, які ввозяться в Україну без сплати імпортного мита та ПДВ для проходження зими, включивши до нього комплектувальні для виробництва генераторів та іншого енергетичного обладнання в Україні, відповідну постанову №1340 від 29 листопада Кабміну.

"Цим своїм кроком уряд виправив своє попереднє однобоке рішення, коли він звільнив від імпортного мита та ПДВ готові імпортні генератори та інше обладнання, але не звільнив від них комплектувальні, з яких відповідні товари виробляються в Україні, і цим поставив внутрішніх виробників у свідомо гірше положення порівняно з імпортерами", – прокоментував постанову народний депутат Дмитро Кисилевський на фейсбук-сторінці.

Він подякував Мінекономіки за допомогу в ухваленні рішення.

Крім того, до переліку пільгового імпорту разом із генераторами внесено інвертори, синхронні генератори від 7,5 кВ*А, а також системи для забезпечення супутникового доступу до інтернету та термометри.

Раніше Кисилевський уточнював агентству "Інтерфакс-Україна", що серед українських виробників генераторів та іншого енергетичного обладнання, є зокрема, ТОВ "Пауер Дженерейшн", "Геко-Центр", "Компресорс Інтернешнл", "Хайтед Україна", "Дарекс-Енерго" та "Еквівес".

Теги: #імпорт #комплектувальні #генератори

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