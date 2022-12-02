Економіка

19:24 02.12.2022

Надходження газу до ЄС в Україну в листопаді становило 228 млн куб. м

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Надходження газу до ЄС в Україну в листопаді становило 228 млн куб. м

Надходження природного газу в Україну з країн ЄС у листопаді 2022 року становило 228 млн куб. м, що на 27,7% менше, ніж у жовтні (315,4 млн куб. м), свідчать оперативні дані "Оператор ГТС України".

Зокрема, постачання газу на "митний склад" ПСГ у листопаді становило 191,1 млн куб. м проти 261,9 млн куб. м у жовтні.

У листопаді до надходження газу до ГТС України з Польщі, Словаччини та Угорщини додалася Румунія зі скромним об'ємом 0,3 млн куб. м. Водночас уже на ранок 2 грудня із загального об'єму на вхід із Румунії надійшло 8,7 млн куб. м із сумарних 18,1 млн куб. м. Румунські об'єми оминають "митний склад".

За даними аналітичного видання ICIS, імпорт газу з Румунії здійснює Молдова Трансбалканським трубопроводом. Об'єми, доставлені через інтерконектор Греція-Болгарія (IGB), фізично відправлялися на північ у Молдову Трансбалканською лінією через Румунію і Україну.

Щойно об'єми ввозяться в Молдову через південний прикордонний пункт Каушани, вони можуть бути вирахувані з об'ємів, що надходять до Молдови з України через прикордонний пункт Гребенинки на півночі, повідомило ICIS регіональне джерело.

"Знадобилося майже шість років, щоб розблоковувати мережу в регіоні та розпочати фізичні постачання газу з альтернативних напрямків", - зазначив у коментарі ICIS ексглава "ОГТСУ" Сергій Макогон.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року з території Польщі, Словаччини і Угорщини в Україну надійшло 29,4 млн куб. м (ТС - 17,4 млн куб. м), серпні - 142,1 млн куб. м (120,7 млн куб. м), липні - 119 млн куб. м (82,6 млн куб. м), червні - 46,1 млн куб. м (6,6 млн куб. м), травні - 24 млн куб. м (4,9 млн куб. м), квітні - 3,2 млн куб. м (3,2 млн куб. м), березні - 282,3 млн куб. м (10 млн куб. м), лютому - 349,7 млн куб. м (11 млн куб. м), січні - 47 млн куб. м (0).

Трансбалканський газопровід - магістральний газопровід, що проходить територією України, Молдови, Румунії, Болгарії та Туреччини.

Теги: #газ #імпорт #єс

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